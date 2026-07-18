Pożary trawią Hiszpanię. W tym regionie spłonęło 12 tys. ha lasów
Ogień, który rozprzestrzenia się w prowincji Saragossa w Aragonii w północno-wschodniej części Hiszpanii, strawił już około 12,6 tys. hektarów lasów, zmuszając do ewakuacji setki mieszkańców - poinformował w piątek portal elDiario.es. Media przekazały, że jest to "największy tegoroczny pożar w Hiszpanii".
W skrócie
- Pożar w regionie Cinco Villas w Aragonii pozostaje poza kontrolą, a kilkuset strażaków i żołnierzy walczy z płomieniami przy użyciu środków lotniczych.
- Z powodu pożaru ewakuowano prawie 1000 osób z pięciu miejscowości w regionie, a powrót do domów na razie nie jest możliwy.
- W 2025 roku pożary zniszczyły w Hiszpanii ponad 350 tys. hektarów różnych powierzchni, a niedawne pożary w Andaluzji i Kastylii-La Manchy spowodowały ofiary śmiertelne i kolejne ewakuacje.
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Z pożarem, który nadal pozostaje poza kontrolą, walczy kilkuset strażaków i żołnierzy ze specjalnej jednostki ds. kryzysowych; wykorzystywane są również środki lotnicze.
W piątek strażakom podziękowała Sara Aagesen, wicepremier i minister ds. transformacji ekologicznej, która udała się do Saragossy.
Pożary w Hiszpanii. W Hiszpanii spłonęło tysiące hektarów lasów, ewakuowano 1000 osób
W czwartek lokalne władze Aragonii poinformowały o ewakuacji pięciu miejscowości w regionie Cinco Villas, łącznie prawie 1000 osób. Jak czytamy, opanowanie pożaru "potrwa kilka dni".
Cytowany przez radio Cadena SER szef regionalnych władz Aragonii Jorge Azcon przekazał w piątek, że na razie nie planuje się rozszerzenia ewakuacji na inne miejscowości, ale dotychczas ewakuowani mieszkańcy nie mogą na razie wrócić do swoich domów.
Jak zauważył portal elDiario.es, w ostatnim czasie pożary obejmują z wyjątkową intensywnością różne obszary Hiszpanii.
Hiszpania walczy z żywiołem. Kilkanaście osób zginęło w Andaluzji
Niedawny pożar w Almerii na południu kraju, we wspólnocie autonomicznej Andaluzja, strawił ponad 7 tys. ha lasów i doprowadził do śmierci 13 osób.
W prowincji Guadalajara w regionie Kastylii-La Manchy, gdzie pożar dotknął już ponad 2 tys. ha lasów, ewakuowano kilka miejscowości. Walka z ogniem trwa również w prowincji Malaga na południu kraju.
W 2025 r. płomienie zniszczyły w Hiszpanii ponad 350 tys. ha różnych powierzchni - wynika z danych Europejskiego systemu informacji o pożarach lasów (EFFIS).