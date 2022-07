Pożary na Majorce. Zatrzymano podpalacza z Niemiec

Działania 55-letniego mężczyzny były celowe i służyły podpaleniu lasów na wyspie - poinformowały władze miejscowej żandarmerii, cytowane we wtorek przez gazetę "Diario de Mallorca".



Dodano, że przestępcza działalność zatrzymanego w poniedziałek Niemca nie wyrządziła większych szkód na wyspie tylko dzięki szybkiej interwencji strażaków.



Z informacji służb wynika, że wszystkie z podpaleń miały miejsce na terenie gminy Calvia, w zachodniej części Majorki.

Hiszpania w ogniu

We wtorek hiszpańska żandarmeria zatrzymała też rolnika z okolic leżącego na północy kraju miasta Burgos, który w niedzielę doprowadził tam do dużego pożaru. Ogień, który strawił 3 tys. ha łąk i lasów, został wzniecony wskutek korzystania przez zatrzymanego z jednej z maszyn rolniczych, mimo obowiązującego w regionie zakazu prac polowych.

Reklama

Od początku lata w różnych miejscach Hiszpanii dochodzi do pożarów lasów i łąk. We wtorek największe pożary trwają we wspólnotach autonomicznych Kastylii i Leonu, Andaluzji, Galicji oraz na Wyspach Kanaryjskich.