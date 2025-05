W prognozach pogody widać deszcz, jednak może go być za mało.

"Potrzebujemy deszczu, i to wcześniej, niż później"

Premier stanu dodał, że aby sytuację dało się opanować "potrzebujemy deszczu, i to wcześniej, niż później". Choć w prognozach dla Saskatchewan w piątek widać spore opady, a lokalnie również burze, to może nie wystarczyć do stłumienia ognia. W sobotę znowu ma być słonecznie, a słabe deszcze mogą lokalnie wrócić w niedzielę.