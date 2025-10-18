Do zdarzenia doszło w sobotę nad ranem w samolocie Airbus A321-232, należącym do linii Air China. Pasażerowie mieli polecieć z chińskiego lotniska Hangzhou Jianqiao Airport do seulskiego lotnika Inczhon.

"Pożar baterii zmusił lot Air China do awaryjnego lądowania w Szanghaju" - podaje "Shanghai Daily".

Rozwiń

Lot został skierowany do portu lotniczego Szanghaj-Pudong w związku z nagłym, samozapaleniem się baterii litowej, znajdującej się w bagażu na pokładzie samolotu.

Pożar w samolocie. Air China potwierdza zdarzenie

Według "Shanghai Daily" w trakcie zdarzenia nikt nie został ranny. Chiński portal East Money powiadomił, że gdy w samolocie pojawił się ogień, załoga natychmiast zareagowała i została pojęta decyzja o przekierowaniu lotu na inne lotnisko.

Zdarzenie w rozmowie z chińskimi mediami potwierdziły linie lotnicze Air China. W zdarzeniu nikt nie został ranny. "W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu samolot został przygotowany do lądowania na lotnisku Pudong w Szanghaju" - podaje East Money. Jak powiadomiono, został przygotowany inny samolot, którym pasażerowie mogli kontynuować podróż.

Chiny wprowadziły zakaz przewożenia określonych powerbanków

W czerwcu bieżącego roku chińska administracja lotnictwa cywilnego powiadomiła o wejściu w życie zakazu przewożenia w samolotach powerbanków bez certyfikacji bezpieczeństwa 3C oraz urządzeń wycofanych przez producentów.

Wprowadzenie nowy zasad ma zwiększyć bezpieczeństwo lotów po pożarach, do których dochodziło w ostatnich latach podczas przewożenia baterii litowych.

Przypomnijmy, m.in. w marcu 2025 roku samolot linii Hong Kong Airlines z Hangzhou do Hongkongu musiał awaryjnie lądować, gdy w schowku bagażowym doszło do pożaru, najprawdopodobniej spowodowanym przez powerbank.

Źródło: Shanghai Daily, East Money, Interia

Majątek prezydenta będzie jawny. Rzecznik: Nie ma nic do ukrycia Polsat News Polsat News