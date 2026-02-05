W skrócie 130 strażaków gasiło pożar w Centrum Helmholtza Badań Ciężkich Jonów GSI w Darmstadt, wywołany zwarciem w obwodzie wysokiego napięcia akceleratora.

Placówka została ewakuowana, nie ma rannych i nie doszło do uwolnienia szkodliwych materiałów.

Ogień uszkodził systemy wykorzystywane w ośrodku, nie naruszając budowy nowego obiektu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pożar wybuchł w czwartek rano. Kierownictwo ośrodka wydało komunikat, w którym prosiło mieszkańców okolicznych domów o zamknięcie okien i wyłączenie systemów wentylacyjnych - podał Reuters.

- Na miejscu przeprowadzono ewakuację, nikt nie odniósł obrażeń, nie doszło też do uwolnienia niebezpiecznych materiałów - przekazał rzecznik Centrum Helmholtza Badań Ciężkich Jonów (GSI).

Na miejscu pracowało 130 strażaków, pożar został już opanowany, trwa dogaszanie, które może potrwać do późnego wieczora. Według rzecznika placówki przyczyną było w zwarcie w obwodzie wysokiego napięcia akceleratora cząstek. To urządzenie warte kilka mld euro.

Pożar w niemieckim ośrodku badań nad fizyką jądrową. Nie doszło do skażenia

Centrum GSI specjalizuje się w badaniach nad fizyką atomową i jądrową, w placówce znajduje się akcelerator ciężkich jonów służący m.in. do rozwoju medycyny nuklearnej. W trakcie eksperymentów wydzielanie jest promieniowanie jonizujące.

W Darmstadt trwa szacowanie szkód. Wiadomo już, że ogień uszkodził wykorzystywane systemy, ale nie naruszył trwającej w sąsiedztwie budowy nowego ośrodka. "Koszt szkód wyrządzonych przez pożar nie jest jeszcze znany" - podała agencja.

Pożar opóźni budowę nowego akceleratora. "Nowe informacje o strukturze materii"

Choć pożar nie objął budowy, minister nauki Hesji Timon Gremmels przekazał, że incydent spowoduje opóźnienia w realizacji międzynarodowego projektu budowy nowego akceleratora, którego testy miały rozpocząć się w grudniu.

Budowa nowego akceleratora FAIR określana jest przez naukowców jako "jeden największych projektów badawczych na świecie".

"W FAIR materia, która zazwyczaj występuje jedynie w głębi kosmosu, zostanie wytworzona w laboratorium do badań. Naukowcy z całego świata będą mogli uzyskać nowe informacje na temat struktury materii i ewolucji wszechświata od Wielkiego Wybuchu do dziś" - czytamy na stronach projektu.

Źródło: Reuters

Petru w "Gościu Wydarzeń": Wydaje mi się, że prezydent ośmieszył RBN Polsat News