Pożar w niemieckim ośrodku badań jądrowych. Konieczna ewakuacja

Maciej Olanicki

130 strażaków gasiło w czwartek pożar w Centrum Badań Ciężkich Jonów (GSI) w Darmstadt, gdzie prowadzone są badania m.in. nad fizyką jądrową. Ogień objął zasilanie elektryczne instalacji akceleratora cząstek. Konieczna była ewakuacja. Nie ma rannych, nie doszło do uwolnienia szkodliwych materiałów.

Gęsty czarny dym wydobywa się z dachu dużego budynku przemysłowego, na pierwszym planie stoi czerwony wóz strażacki z napisem FEUERWEHR oraz grupa strażaków w trakcie akcji ratowniczej.
Ogień strawił część instytutu badań nad fizyką jądrową. Nie doszło do skażenia radioaktywnegoBORIS ROESSLER / PETER KNAPP / DPA PICTURE-ALLIANCEAFP

  • 130 strażaków gasiło pożar w Centrum Helmholtza Badań Ciężkich Jonów GSI w Darmstadt, wywołany zwarciem w obwodzie wysokiego napięcia akceleratora.
  • Placówka została ewakuowana, nie ma rannych i nie doszło do uwolnienia szkodliwych materiałów.
  • Ogień uszkodził systemy wykorzystywane w ośrodku, nie naruszając budowy nowego obiektu.
Pożar wybuchł w czwartek rano. Kierownictwo ośrodka wydało komunikat, w którym prosiło mieszkańców okolicznych domów o zamknięcie okien i wyłączenie systemów wentylacyjnych - podał Reuters.

- Na miejscu przeprowadzono ewakuację, nikt nie odniósł obrażeń, nie doszło też do uwolnienia niebezpiecznych materiałów - przekazał rzecznik Centrum Helmholtza Badań Ciężkich Jonów (GSI).

    Na miejscu pracowało 130 strażaków, pożar został już opanowany, trwa dogaszanie, które może potrwać do późnego wieczora. Według rzecznika placówki przyczyną było w zwarcie w obwodzie wysokiego napięcia akceleratora cząstek. To urządzenie warte kilka mld euro.

    Pożar w niemieckim ośrodku badań nad fizyką jądrową. Nie doszło do skażenia

    Centrum GSI specjalizuje się w badaniach nad fizyką atomową i jądrową, w placówce znajduje się akcelerator ciężkich jonów służący m.in. do rozwoju medycyny nuklearnej. W trakcie eksperymentów wydzielanie jest promieniowanie jonizujące.

    W Darmstadt trwa szacowanie szkód. Wiadomo już, że ogień uszkodził wykorzystywane systemy, ale nie naruszył trwającej w sąsiedztwie budowy nowego ośrodka. "Koszt szkód wyrządzonych przez pożar nie jest jeszcze znany" - podała agencja.

    Pożar opóźni budowę nowego akceleratora. "Nowe informacje o strukturze materii"

    Choć pożar nie objął budowy, minister nauki Hesji Timon Gremmels przekazał, że incydent spowoduje opóźnienia w realizacji międzynarodowego projektu budowy nowego akceleratora, którego testy miały rozpocząć się w grudniu.

    Budowa nowego akceleratora FAIR określana jest przez naukowców jako "jeden największych projektów badawczych na świecie".

    "W FAIR materia, która zazwyczaj występuje jedynie w głębi kosmosu, zostanie wytworzona w laboratorium do badań. Naukowcy z całego świata będą mogli uzyskać nowe informacje na temat struktury materii i ewolucji wszechświata od Wielkiego Wybuchu do dziś" - czytamy na stronach projektu.

    Źródło: Reuters

