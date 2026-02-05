Pożar w niemieckim ośrodku badań jądrowych. Konieczna ewakuacja
130 strażaków gasiło w czwartek pożar w Centrum Badań Ciężkich Jonów (GSI) w Darmstadt, gdzie prowadzone są badania m.in. nad fizyką jądrową. Ogień objął zasilanie elektryczne instalacji akceleratora cząstek. Konieczna była ewakuacja. Nie ma rannych, nie doszło do uwolnienia szkodliwych materiałów.
W skrócie
- 130 strażaków gasiło pożar w Centrum Helmholtza Badań Ciężkich Jonów GSI w Darmstadt, wywołany zwarciem w obwodzie wysokiego napięcia akceleratora.
- Placówka została ewakuowana, nie ma rannych i nie doszło do uwolnienia szkodliwych materiałów.
- Ogień uszkodził systemy wykorzystywane w ośrodku, nie naruszając budowy nowego obiektu.
Pożar wybuchł w czwartek rano. Kierownictwo ośrodka wydało komunikat, w którym prosiło mieszkańców okolicznych domów o zamknięcie okien i wyłączenie systemów wentylacyjnych - podał Reuters.
- Na miejscu przeprowadzono ewakuację, nikt nie odniósł obrażeń, nie doszło też do uwolnienia niebezpiecznych materiałów - przekazał rzecznik Centrum Helmholtza Badań Ciężkich Jonów (GSI).
Na miejscu pracowało 130 strażaków, pożar został już opanowany, trwa dogaszanie, które może potrwać do późnego wieczora. Według rzecznika placówki przyczyną było w zwarcie w obwodzie wysokiego napięcia akceleratora cząstek. To urządzenie warte kilka mld euro.
Pożar w niemieckim ośrodku badań nad fizyką jądrową. Nie doszło do skażenia
Centrum GSI specjalizuje się w badaniach nad fizyką atomową i jądrową, w placówce znajduje się akcelerator ciężkich jonów służący m.in. do rozwoju medycyny nuklearnej. W trakcie eksperymentów wydzielanie jest promieniowanie jonizujące.
W Darmstadt trwa szacowanie szkód. Wiadomo już, że ogień uszkodził wykorzystywane systemy, ale nie naruszył trwającej w sąsiedztwie budowy nowego ośrodka. "Koszt szkód wyrządzonych przez pożar nie jest jeszcze znany" - podała agencja.
Pożar opóźni budowę nowego akceleratora. "Nowe informacje o strukturze materii"
Choć pożar nie objął budowy, minister nauki Hesji Timon Gremmels przekazał, że incydent spowoduje opóźnienia w realizacji międzynarodowego projektu budowy nowego akceleratora, którego testy miały rozpocząć się w grudniu.
Budowa nowego akceleratora FAIR określana jest przez naukowców jako "jeden największych projektów badawczych na świecie".
"W FAIR materia, która zazwyczaj występuje jedynie w głębi kosmosu, zostanie wytworzona w laboratorium do badań. Naukowcy z całego świata będą mogli uzyskać nowe informacje na temat struktury materii i ewolucji wszechświata od Wielkiego Wybuchu do dziś" - czytamy na stronach projektu.
Źródło: Reuters