Pożar w największym porcie Turcji. W gaszeniu ognia pomaga rosyjski samolot

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Rosyjski samolot pomaga w gaszeniu pożaru w największym tureckim porcie na Morzu Śródziemnym w Iskenderun. Maszyna przyleciała, by walczyć z ogniem, który wybuchł wskutek tragicznego trzęsienia ziemi i towarzyszącym mu wstrząsom wtórnym. Ugaszenie płomieni jest niezbędne, by to portu ponownie mogły zawijać jednostki.

Zdjęcie Pożar w porcie Iskenderun pomaga gasić rosyjski samolot / MURAT SENGUL/ANADOLU AGENCY/Twitter: @Portugalujo / AFP