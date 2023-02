Służby otrzymały zgłoszenie w sprawie pożaru o godzinie 5:22 czasu polskiego. Według ostatnich komunikatów na miejsce przybyło 73 strażaków i 25 jednostek sprzętu. Ewakuowano 10 osób.

Ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych zaznacza, że "według wstępnych informacji nie ma ofiar".

Słup dymu nad miastem

Agencja TASS przekazała, że pożar objął 2,5 tys. metrów kwadratowych. Według portalu 2GIS, w płonącym obiekcie mieści się pięć firm: magazyn pieców, centrum sportowo-rozrywkowe, klub fitness, serwis samochody oraz centrum wirtualnej rzeczywistości.

Korespondent NGS24.ru przekazał, że żar jest odczuwalny kilkadziesiąt metrów od płonącego budynku. Media i internauci publikują zdjęcia i nagrania, na których widać wysoki słup czarnego dymu.

Policja zabezpiecza teren

Służby nie podały, czy w magazynie znajdują się materiały niebezpieczne, ale po godzinie 7:00 (13:00 według czasu lokalnego) policja zamknęła część dróg w pobliżu płonącego obiektu.

Korespondenci NGS24.ru poinformowali, że dochodzi do kłótni kierowców z funkcjonariuszami, ponieważ rodzice nie mogą dostać się do pobliskiego przedszkola, by odebrać dzieci.

Policja apeluje, by powstrzymać się od poruszania się w pobliżu pożaru.