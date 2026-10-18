W skrócie Co najmniej cztery osoby zginęły, a kilkadziesiąt doznało poważnych obrażeń w wyniku pożaru w bazie wojskowej w Albercie.

Pożar wybuchł na poligonie CFB Wainwright, a silny wiatr przyczynił się do szybkiego rozprzestrzeniania się płomieni.

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W sobotę wybuchł pożar na poligonie w bazie wojskowej CFB Wainwright w kanadyjskiej Albercie. Agencja Reutera przekazała, że wiatr w porywach osiągał prędkość 96 km/h, co miało wpływ na rozprzestrzenianie się płomieni.

- Z wielkim smutkiem informuję, że cztery osoby będące członkami kanadyjskich sił zbrojnych straciły życie. Są też dziesiątki poważnie rannych - powiadomił Mark Carney.

Tragedia w Kanadzie. Pożar w bazie wojskowej, naród pogrążony w żałobie

- Naród pogrążony jest w żałobie po stracie członków naszych sił zbrojnych - powiedział w niedzielę Mark Carney, cytowany przez agencję Reutera. Premier Kanady dodał, że wydał rozkaz opuszczenia flag do połowy masztu na wszystkich budynkach federalnych w kraju, by uczcić ofiary. Pożar nazwał "jedną z największych tragedii w historii kanadyjskich sił zbrojnych na ojczystej ziemi".

Agencja Reutera przypomina dane spisowe z 2021 roku, według których w bazie CBF Wainwright, jednej z największych w Kanadzie, stacjonowało ponad 1,3 tys. żołnierzy. Obiekt mieści Kanadyjskie Centrum Szkolenia Manewrowego, a Carney przekazał, że osoby poszkodowane w pożarze pochodziły z baz wojskowych z całego kraju.

Premier zaznaczył również, że wojskowi i strażacy walczyli z ogniem przez całą noc. Z kolei szef kanadyjskiego resortu obrony David McGuinty zapowiedział, że uda na konferencje poświęcone sytuacji do miasta Wainwright, które znajduje się w pobliżu bazy, na wschód od Edmonton w Albercie.

Kanada. Pożar w bazie wojskowej w Albercie

Mark Carney poinformował, że w sobotę w akcji udział brały śmigłowce ratunkowe z Edmonton i Saskatoon. Pacjenci leczeni są w szpitalach w Edmonton, Wainwright, Calgary i Red Deer.

Stacja CBC News podała, że służba zdrowia w Edmonton wydała kod pomarańczowy, oznaczający zdarzenie masowe. Ma on na celu skoordynowanie działań służb medycznych wobec pacjentów przetransportowanych z Wainwright.

Władze miasteczka Wainwright poinformowały w mediach społecznościowych, że ogień wydostał się poza ogrodzenie bazy i dotarł do pobliskiego okręgu. Nie wydano jednak nakazu ewakuacji.

Źródła: Reuters, CBC News



