Pożar na pokładzie samolotu. Maszyna musiała zawracać w powietrzu

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Bateria laptopa zapaliła się na pokładzie samolotu z San Diego do New Jersey w USA, powodując mały pożar i wymuszając na pilotach awaryjne lądowanie. Piloci potrzebowali niespełna kwadransa, by zawrócić i umieścić maszynę ponownie bezpiecznie na płycie lotniska. Po udzieleniu niezbędnej pomocy cztery osoby zostały przewiezione do szpitala.

Zdjęcie Po odkryciu pożaru piloci potrzebowali 11 minut po ponownie wylądować / SEAN M. HAFFEY/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CBS 8 San Diego / AFP