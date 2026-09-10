W skrócie Na lotnisku Mediolan-Malpensa doszło do pożaru na pokładzie samolotu, co spowodowało chwilowe wstrzymanie ruchu lotniczego i konieczność ewakuacji 146 pasażerów.

Do incydentu doszło podczas kołowania samolotu easyJet Airbus A320, który miał lecieć do Pragi; dwie osoby zostały lekko ranne podczas ewakuacji.

Według doniesień przyczyną pożaru mogło być zapalenie się powerbanku znajdującego się w bagażu podręcznym jednego z pasażerów.

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Pożar wybuchł na pokładzie samolotu linii easyJet, który w czwartek o godz. 17:31 miał odlecieć do Pragi. Maszyna była w fazie kołowania na pasie manewrowym.

Włochy. Pożar na pokładzie samolotu. Lotnisko Malpensa tymczasowo zamknięte

Jak donosi ANSA, pasażerowie zostali natychmiast ewakuowani za pomocą zjeżdżalni awaryjnych i żadna ze 146 osób nie została poważnie ranna. Dwie osoby doznały niewielkich urazów w czasie opuszczania pokładu.

Dziennik "Corriere della Sera" ustalił, że do lotu numer U23905 wyznaczono samolot typu Airbus A320.

Z powodu incydentu port lotniczy Mediolan-Malpensa został tymczasowo zamknięty. Około godz. 18 wznowiono ruch na jednym z pasów.

Jak wskazuje dziennik "Il Sole 24 Ore", podejrzewa się, że do pożaru doszło wskutek zapalenia się powerbanku umieszczonego w bagażu podręcznym jednego z pasażerów. W takiej sytuacji piloci byliby zmuszeni wstrzymać lot i rozpocząć procedurę awaryjną.

Źródła: ANSA, Novinky.cz



