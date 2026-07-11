W skrócie Trwają prace naprawcze po pożarze, który wybuchł na nasypie kolejowym pomiędzy Düsseldorfem a Kolonią, a służby posiadają list przypisujący podpalenie jednej ze skrajnie lewicowych grup.

Rano w piątek na odcinku między Langenfeld a Leverkusen doszło do dwóch pożarów nasypu, które uszkodziły kable sygnalizacyjne, przez co pociągi na tej trasie zostały odwołane lub skierowane na objazdy.

Grupa określona jako skrajnie lewicowa przyznała się na platformie indymedia.org do sabotażu i podpalenia, a policja w Kolonii prowadzi śledztwo w tej sprawie.

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W piątek rano nasyp między Langenfeld a Leverkusen zapalił się w dwóch miejscach.

Straż pożarna ugasiła pożar, ale w trakcie akcji gaśniczej uszkodzeniu uległo kilka kabli sygnalizacyjnych.

Pożar na kolei w Niemczech. Trasa Langenfeld-Leverkusen sparaliżowana

W rezultacie pociągi nie mogą obecnie kursować na tym odcinku torów. Wyznaczono objazdy, a pasażerowie korzystający z okrężnych tras muszą liczyć się z półgodzinnymi opóźnieniami. Niektóre pociągi zostały całkowicie odwołane.

Rzecznik niemieckich kolei Deutsche Bahn powiedział w sobotę rano, że nie można jeszcze przewidzieć, kiedy pociągi będą mogły ponownie kursować po tej trasie.

Prace naprawcze mają potrwać co najmniej do sobotniego popołudnia.

Pożar na kolei w Niemczech. Lewicowa grupa miała przyznać się do sabotażu

Niemieckie służby podejrzewają, że przyczyną pożaru był sabotaż, a konkretnie celowe podłożenie ognia.

Na lewicowej platformie indymedia.org pojawił się bowiem list, w którym do podpalenia rzekomo przyznała się skrajnie lewicowa grupa. W liście twierdzą, że jest odpowiedzialna za "sabotaż linii kolejowej" i że podłożyli ładunki zapalające w kanale kablowym.

Niemiecka Agencja Prasowa, powołując się na swoje źródła w służbach, przekazała, że mundurowi uważają list za autentyczny.

Usterka techniczna jest mało prawdopodobna z powodu specyfiki zniszczeń. O liście domniemanych sabotażystów jako pierwsza poinformowała stacja radiowa WDR. Śledztwo w tej sprawie prowadzi jednostka bezpieczeństwa policji w Kolonii.

Źródło: Die Zeit





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