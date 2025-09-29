Statek MV Minervagracht znajdował się w Zatoce Adeńskiej, gdy "został zaatakowany przez niezidentyfikowany ładunek wybuchowy, który wyrządził znaczne szkody", poinformowała firma Spliethoff, która jest właścicielem jednostki.

Ostrzelano statek pod holenderską banderą. Rannych dwóch marynarzy

Według brytyjskiej organizacji UKMTO statek został trafiony pociskiem, a Maritieme EOS Risk Group podała, że mogło chodzić o co najmniej jeden pocisk przeciwokrętowy.

W rezultacie statek stanął w płomieniach, a dwóch członków załogi zostało rannych. Na razie nie wiadomo, w jakim są stanie.

19-osobowa załoga została ewakuowana helikopterem na pobliskie jednostki.

Ostrzelano statek. Za atakiem mogą stać Huti

Agencja Associated Press, powołując się na jemeńskie media, podała, że pocisk mógł zostać odpalony z terenów kontrolowanych przez rebeliantów Huti. Grupa ta w przeszłości wielokrotnie atakowała jednostki handlowe.

Według firmy Ambrey, zajmującej się analizą zagrożeń morskich, ten sam statek był już celem ataku w ubiegłym tygodniu.

"Polityczny WF": Wielka cisza na Radzie Ministrów i "wszystkie oczy" na Tuska INTERIA.PL