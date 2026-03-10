W skrócie Co najmniej sześć osób zginęło, a pięć zostało rannych w pożarze autobusu w Kerzers w Szwajcarii.

Policja uważa, że pożar mógł zostać celowo wzniecony, a wśród niepotwierdzonych informacji pojawia się doniesienie o osobie, która polała się benzyną.

Prokuratura we Fryburgu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, a prezydent Konfederacji Szwajcarskiej złożył kondolencje rodzinom ofiar.

Pożar w autobusie pocztowym w małej gminie Kerzers, 20 kilometrów na zachód od szwajcarskiej stolicy Berno, "spowodował co najmniej sześć ofiar śmiertelnych i pięciu rannych, z czego trzech poważnie" - powiedział AFP funkcjonariusz Frederic Papox z policji kantonalnej Fryburga.

"Policja obecnie uważa pożar za incydent wywołany przez człowieka, a nawet za celowy akt" - powiedział, nie rozwijając tematu.

Kerzers. Pożar autobusu w Szwajcarii

Jak informuje szwajcarski Blick, do zdarzenia doszło wieczorem. - Interwencja z pewnością potrwa całą noc - wyjaśniła rzeczniczka policji, która także reporterom tego medium zasugerowała, że mogło dojść do celowego wzniecenia pożaru.

Szwajcarskie media podają, że z niepotwierdzonych informacji, jakie wpłynęły do policji, wynika, iż osoba podróżująca autobusem polała się benzyną.

Autobus pocztowy był w drodze do Kerzers FR i zapalił się tuż przed końcową stacją.

Autobus zapalił się, szwajcarska prokuratura wszczęła śledztwo

Tożsamość zmarłych osób nie została jeszcze ustalona. Rzecznicy policji we Fryburgu nie podają informacji, czy osoba, która "mogła celowo wzniecić pożar" zginęła lub została ranna. - Nie wypowiadamy się jeszcze na ten temat - podkreślono.

Do akcji ratunkowej wezwano dziewięć karetek oraz śmigłowiec. Trzy osoby zostały zabrane do szpitala, a dwie opatrzono na miejscu.

Prokuratura we Fryburgu wszczęła śledztwo. Według mediów na miejsce zostały prawdopodobnie wezwane federalne siły policji.

Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Guy Parmelin przekazał kondolencje w związku z tragedią. "Jestem wstrząśnięty i zasmucony, że po raz kolejny ludzie zginęli w poważnym pożarze w Szwajcarii. Okoliczności są badane. Składam kondolencje rodzinom ofiar w Kerzers. Myślami jestem z rannymi i ratownikami" - napisał na platformie X.

Źródła: AFP, Blick

