Holenderscy naukowcy jakiś czas temu udowodnili, że maksymalna długość życia kobiety wynosi dokładnie 115,7 lat. Górny wiek dla mężczyzn jest zaś nieco niższy, choć 114,1 lat to i tak sporo.

Do takiego wniosku doszli statystycy z Uniwersytety Erazma w Tilburgu u Rotterdamie. Przeanalizowali oni dane pochodzące od 75 tys. osób, które zmarły w Holandii w ciągu ostatnich trzech dekad.

Cytowany przez "Medical Express" jeden z trzech naukowców, którzy przeprowadzili badania, profesor John Einmahl wyznał, że "ludzie średnio żyją dłużej, ale najstarsi z nas nie postarzali się przez ostatnie trzydzieści lat. Na pewno jest tu jakiś mur. Oczywiście, średnia długość życia wzrosła. Mimo to nie zmieniła się wyznaczająca maksimum granica".

Autorzy raportu wyjaśniają, że nie chodziło im o oczekiwaną długość życia, ale o wiek, który jest używany do określenia, jak długo pojedyncza osoba może żyć, o ile należycie o siebie dba. Odkrycie z 2017 roku koreluje z badaniem przeprowadzonym w Ameryce, gdzie ustalono podobny przedział długości życia.

115 lat to mało? Naukowcy przesuwają granicę

Ale w 2021 roku naukowcy znów przyjrzeli się seniorom i na podstawie wieku najstarszych z nich wyciągnęli zaskakujące wnioski. Pracujący w zespole badacze z Singapuru, Rosji i USA stworzyli specjalną symulację komputerową i oszacowali, że nieprzekraczalna granica długości życia człowieka wynosi około... 150 lat!

Wykorzystany do obliczeń model statystyczny bazował na wywiadach oraz badaniach krwi od 70 tys. uczestników w wieku do 85 lat. Naukowcy stwierdzili, że istnieje zależność między szybkością powrotu do zdrowia organizmu po przebytej chorobie, a długowiecznością. Jako pierwszy o tej sensacji poinformował brytyjski "The Independent".

"Ten parametr jest miarą zdolności do utrzymania homeostazy - normalnej równowagi fizjologicznej - i jest znany jako odporność. W rzeczywistości starzenie się można zdefiniować jako utratę zdolności do utrzymania homeostazy. Zazwyczaj im młodsza osoba, tym lepiej radzi sobie z szybkim powrotem do zdrowia po chorobie" - wyjaśnił Richard Faraghera, profesor biogerentologii (badań nad starzeniem) na Uniwersytecie w Brighton, na łamach portalu "The Coversation".

We wnioskach zaznaczono, że badania międzynarodowej grupy nie brały pod uwagę dalszych postępów w dziedzinie medycyny, takie jak chociażby nowe sposoby leczenia najczęściej występujących w populacji chorób. Nie wykluczono też, że średnia długość życia podniesie się jeszcze bardziej, gdy uda się ostatecznie pokonać nękające współczesnych ludzi tzw. choroby cywilizacyjne.

Aby doczekać w dobrym zdrowiu do tak późnej starości, eksperci odpowiedzialni za badanie długowieczności wymieniają trzy warunki. Po pierwsze, takiej osobie na pewno muszą pomóc "dobre geny", w których zapisana jest informacja o maksymalnym wieku, jaki jest w stanie osiągnąć dany organizm. Należy też przestrzegać zaleceń dotyczących diety oraz ćwiczeń. Taka postawa jest w stanie zwiększyć szanse na przeżycie dodatkowych 15 lat.

Ostatnim, trzecim czynnikiem umożliwiającym dożycie sędziwego wieku to wspomniany wyżej rozwój medycyny oraz poszerzanie wiedzy na temat procesów starzenia się. Nowe odkrycia na tym polu pozwolą na powstanie leków oraz form terapii, które znacząco wpłyną na dłuższe życie.

Górna granica wieku nie istenieje? "Nie brano tego pod uwagę"

Do badań nad górną granicą życia człowieka sceptycznie podchodzi Maarten Pieter Rozing, profesor z Uniwersytetu w Kopenhadze, współautor kontropinii opublikowanej w "Nature" jeszcze w 2016 roku. Jego zdaniem nie jest możliwe jej ustalenie, ze względu na brak wystarczających danych.

"Idea, by ustalić limit długości ludzkiego życia nie ma mocnego poparcia w naszej wiedzy o biologii" - uzasadnia Rozing. "Nie brano pod uwagę, że średnia długość życia będzie się wciąż wydłużała w ostatnich dekadach, a to dowód na większą plastyczność ludzkiego starzenia się niż nam się wydawało" - podkreśla.

Warto wspomnieć, że najstarszą rekordzistką pod tym względem wciąż jest zmarła w 1997 roku Francuzka Jeanne Calment, która przeżyła 122 lata i 164 dni (urodziła się w 1875 roku - co zostało potwierdzone jej dokumentami). U mężczyzn rekord wieku należy do Japonczyka, Jiroemona Kimury, który żył w latach 1897-2013 (a więc zmarł mając 116 lat i 54 dni).

Najstarszą żyjącą obecnie osobą na świecie jest pochodząca z Katalonii Maria Branyas Morera. Ma 116 lat.