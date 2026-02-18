W skrócie Ambasador USA przy UE Andrew Puzder stwierdził, że administracja Donalda Trumpa powstrzymała Europę przed "wciskaniem przycisku drzemki".

Marco Rubio podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa podkreślał znaczenie relacji USA z Europą i krytykował deindustrializację oraz masową imigrację.

Rubio odwiedził Słowację i Węgry, a ambasador Puzder odrzucił spekulacje o amerykańskiej ingerencji w wybory na Węgrzech.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas półgodzinnego wystąpienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa sekretarz stanu Marco Rubio podkreślał znaczenie pozytywnych relacji na linii USA - Europa i wskazywał, że Stany Zjednoczone nie chcą podziału.

- W czasach, gdy nagłówki gazet obwieszczają koniec ery transatlantyckiej, niech wszystkim będzie wiadome i jasne, że nie jest to ani naszym celem, ani naszym pragnieniem - zapewniał amerykański polityk.

Sekretarz stanu USA krytycznie odniósł się również do deindustrializacji i wezwał do ochrony granic przed masową imigracją.

USA. Amerykański dyplomata: Powstrzymaliśmy Europę

- To cecha wielkiego dyplomaty, być w stanie przekazać to, czego ludzie nie chcą słuchać, ale jednocześnie muszą zrozumieć - stwierdził ambasador USA przy Unii Europejskiej Andrew Puzder, podkreślając, że przemówienie Rubio było "pozytywne" dla sojuszu transatlantyckiego.

Jak dodał, administracja Donalda Trumpa powstrzymała Europę przed ciągłym "wciskaniem przycisku drzemki" i pomogła jej się "obudzić". Dyplomata odniósł się także do kwestii migracji, która w jego ocenie należała do najistotniejszych punktów przemówienia Rubio i najważniejszych problemów Europy.

- Podejście do migracji, reprezentowane przez Unię Europejską, bardzo się zbliżyło do amerykańskiego. Istnieje różnica między migracją kontrolowaną a masową. W ciągu ostatniej dekady obserwowaliśmy jedynie napływ ludzi na kontynent - stwierdził.

Ambasador podkreślił także, że, obok migracji, do najważniejszych problemów UE w najbliższej przyszłości będzie należeć także konieczność poradzenia sobie ze skutkami polityki klimatycznej.

Marco Rubio z wizytą w Europie. Odwiedził Węgry i Słowację

Przy okazji pobytu w Niemczech Marco Rubio odwiedził także dwa inne europejskie kraje - Słowacje i Węgry. Szczególnie istotna wydaje się wizyta w drugim z tych państw, gdzie w najbliższych miesiącach odbędą się wybory - a sondaże nie dają wielkich nadziei Viktorowi Orbanowi.

W odpowiedzi na tę wizytę w mediach szybko pojawiły się spekulacje na temat amerykańskich prób ingerencji w głosowanie. Narracja ta nie znalazła uznania u Andrew Puzdera.

- Uważam, że (Rubio - red.) ma pełne prawo odwiedzić Budapeszt. Węgry są sojusznikiem USA, członkiem Unii Europejskiej - podkreślił.

Źródło: Euronews

Rzecznik rządu o bezrobociu: Zwiększone inwestycje to więcej miejsc pracy Polsat News Polsat News