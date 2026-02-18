"Powstrzymaliśmy Europę". Amerykański dyplomata nie kryje radości

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Administracja Donalda Trumpa powstrzymała Europę przed ciągłym "wciskaniem przycisku drzemki" - stwierdził ambasador USA w Unii Europejskiej Andrew Puzder. Dyplomata odniósł się także do wygłoszonego podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa przemówienia Marco Rubio. Jak stwierdził, było ono "pozytywne" dla sojuszu.

Trzech mężczyzn ustawionych na tle mapy Europy Środkowej z widocznymi państwami takimi jak Polska, Niemcy, Węgry oraz kraje bałtyckie. Pierwszy mężczyzna ubrany w garnitur z czerwonym krawatem, drugi ma okulary i koszulę w kratę, trzeci ubrany jest w s...
Dyplomata z USA nie kryje radości. "Powstrzymaliśmy Europę"Maptiler / Bloomberg / Taylor Hill / Contributor / Chip Somodevilla / StaffGetty Images

W skrócie

  • Ambasador USA przy UE Andrew Puzder stwierdził, że administracja Donalda Trumpa powstrzymała Europę przed "wciskaniem przycisku drzemki".
  • Marco Rubio podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa podkreślał znaczenie relacji USA z Europą i krytykował deindustrializację oraz masową imigrację.
  • Rubio odwiedził Słowację i Węgry, a ambasador Puzder odrzucił spekulacje o amerykańskiej ingerencji w wybory na Węgrzech.
Podczas półgodzinnego wystąpienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa sekretarz stanu Marco Rubio podkreślał znaczenie pozytywnych relacji na linii USA - Europa i wskazywał, że Stany Zjednoczone nie chcą podziału.

- W czasach, gdy nagłówki gazet obwieszczają koniec ery transatlantyckiej, niech wszystkim będzie wiadome i jasne, że nie jest to ani naszym celem, ani naszym pragnieniem - zapewniał amerykański polityk.

Sekretarz stanu USA krytycznie odniósł się również do deindustrializacji i wezwał do ochrony granic przed masową imigracją.

USA. Amerykański dyplomata: Powstrzymaliśmy Europę

- To cecha wielkiego dyplomaty, być w stanie przekazać to, czego ludzie nie chcą słuchać, ale jednocześnie muszą zrozumieć - stwierdził ambasador USA przy Unii Europejskiej Andrew Puzder, podkreślając, że przemówienie Rubio było "pozytywne" dla sojuszu transatlantyckiego.

    Jak dodał, administracja Donalda Trumpa powstrzymała Europę przed ciągłym "wciskaniem przycisku drzemki" i pomogła jej się "obudzić". Dyplomata odniósł się także do kwestii migracji, która w jego ocenie należała do najistotniejszych punktów przemówienia Rubio i najważniejszych problemów Europy.

    - Podejście do migracji, reprezentowane przez Unię Europejską, bardzo się zbliżyło do amerykańskiego. Istnieje różnica między migracją kontrolowaną a masową. W ciągu ostatniej dekady obserwowaliśmy jedynie napływ ludzi na kontynent - stwierdził.

    Ambasador podkreślił także, że, obok migracji, do najważniejszych problemów UE w najbliższej przyszłości będzie należeć także konieczność poradzenia sobie ze skutkami polityki klimatycznej. 

    Marco Rubio z wizytą w Europie. Odwiedził Węgry i Słowację

    Przy okazji pobytu w Niemczech Marco Rubio odwiedził także dwa inne europejskie kraje - Słowacje i Węgry. Szczególnie istotna wydaje się wizyta w drugim z tych państw, gdzie w najbliższych miesiącach odbędą się wybory - a sondaże nie dają wielkich nadziei Viktorowi Orbanowi. 

    W odpowiedzi na tę wizytę w mediach szybko pojawiły się spekulacje na temat amerykańskich prób ingerencji w głosowanie. Narracja ta nie znalazła uznania u Andrew Puzdera.

    - Uważam, że (Rubio - red.) ma pełne prawo odwiedzić Budapeszt. Węgry są sojusznikiem USA, członkiem Unii Europejskiej - podkreślił.

    Źródło: Euronews

