System ma być wykorzystywany do wskazywania niebezpiecznych nowych wariantów w miarę ich pojawiania się i działać jako system wczesnego ostrzegania przed nowymi chorobami i przyszłymi pandemiami.

Wielka Brytania. Innowacyjny system ostrzegania przed pandemią

Zespół z Wellcome Sanger Institute w Cambridgeshire chce uczynić technologię tanią, łatwą w użyciu i możliwą do rozbudowy w celu zapewnienia globalnego nadzoru nad szeroką gamą wirusów. Cele obejmowałyby wirusy grypy, RSV, koronawirusy i wcześniej nieznane patogeny - pisze "The Guardian".

Ostatecznym celem projektu jest stworzenie systemu, który wykorzystywałby technologię sekwencjonowania DNA do identyfikacji wszystkich gatunków wirusów, bakterii i grzybów w jednej próbce pobranej z wymazu z nosa od pacjenta.

Reklama

- Wielka Brytania była na czele genomowego nadzoru nad COVID-19 i była odpowiedzialna za około 20 proc. wszystkich genomów Sars-CoV-2, które zostały zsekwencjonowane na całej planecie podczas pandemii - powiedział Ewan Harrison, który kieruje projektem, cytowany przez "The Guardian".

Globalny nadzór nad wirusami

- Wiedza i dane, które wygenerowaliśmy, pozwoliły nam śledzić - z bezprecedensową szybkością i dokładnością - Sars-CoV-2, wirusa odpowiedzialnego za COVID-19, i monitorować, jak się zmieniał. Była to wspaniała pomoc w walce z chorobą. Teraz zamierzamy przyczynić się do budowy globalnego nadzoru genomicznego nad wszystkimi wirusami oddechowymi. To przecież one są czynnikami, które najprawdopodobniej wywołają nowe pandemie - dodał Harrison.

Harrison powiedział "Observerowi", że obecnie testowane są trzy różne wersje technologii.

- Obecnie w przypadku wielu wirusów oddechowych zsekwencjonowaliśmy może 1000-2000 ich genomów. W najbliższej przyszłości chcemy stworzyć setki tysięcy genomów dla każdego z nich. Informacje, których dostarczą będą bezcenne, nie tylko w śledzeniu nowej choroby, ale w przyspieszeniu rozwoju szczepionek i leków - stwierdził badacz.