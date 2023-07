Powstają strefy z zakazem. Chodzi o śmiertelnie groźny trend

Od dobrych kilkunastu lat, czyli odkąd smartfony zaczęły zyskiwać coraz większą popularność rosnącym gwałtownie zainteresowaniem cieszy się nowe ekstremalna zjawisko, jakim jest... selfie w niebezpiecznych warunkach . Im więcej zwolenników zdobywa, tym więcej niesie za sobą śmiertelnych wypadków . Trudno dokładnie określić, jak dużo ofiar do tej pory pociągnęło za sobą robienie zdjęć w ryzykownych okolicznościach. Wiadomo jednak, że ofiar atrakcyjnego selfie przybywa .

Niebezpieczne selfie. Powstaje nowy problem

Z danych tych wynika, że między 2008 a 2021 rokiem zginęło w takich okolicznościach co najmniej 379 osób .

Z wcześniejszych ustaleń pisma "Journal of Family Medicine and Primary Care" wynika, że w incydentach związanych z selfie w latach 2011-2017 zginęło co najmniej 259 osób.