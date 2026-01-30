Powrót śmiertelnego wirusa Nipah. WHO wydała oświadczenie

Monika Bortnowska

Monika Bortnowska

Aktualizacja

Ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa Nipah poza Indiami jest niskie - ocenia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Komunikat nie powinien jednak usypiać czujności. Choć transmisja wirusa między ludźmi nie jest łatwa, ryzyko nadal jest realne. Zarazić można się poprzez kontakt z zakażonymi zwierzętami i skażonymi owocami. Na wirusa nie ma lekarstwa.

Zbliżenie na strukturę wirusa w powiększeniu oraz osoba w kombinezonie ochronnym stojąca przy radiowozie.
WHO zabiera głos w sprawie nowego wirusaNIH-NIAID / IMAGE POINT FR / Agencja Forum / JERZY DUDEK AFP

W skrócie

  • WHO ocenia, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa Nipah poza Indiami jest niskie.
  • Śmiertelność wirusa Nipah wynosi od 40 do 75 procent, nie ma na niego lekarstwa ani zatwierdzonej szczepionki.
  • Organizacja klasyfikuje wirusa Nipah jako patogen o wysokim priorytecie. Źródło zakażenia nie zostało jeszcze w pełni wyjaśnione.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Hongkong, Malezja, Singapur, Tajlandia i Wietnam to państwa, które w tym tygodniu wprowadziły kontrole sanitarne na lotniskach, aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenieniu się wirusa Nipah po potwierdzeniu dwóch zakażeń w Indiach.

"WHO ocenia, że ryzyko dalszego szerzenia się zakażenia z tych dwóch przypadków jest niskie" - przekazała organizacja, cytowana przez agencję Reutera. Jak dodano, Indie dysponują zdolnościami do opanowania takich ognisk choroby.

Jednocześnie organizacja podkreśla, że "nie ma jak dotąd dowodów na zwiększoną transmisję z człowieka na człowieka". WHO koordynuje działania z indyjskimi organami ochrony zdrowia.

Jednocześnie nie wykluczono dalszej ekspozycji na wirusa, który krąży w populacji nietoperzy w niektórych częściach Indii oraz w sąsiednim Bangladeszu.

Zobacz również:

W Indiach wykryto przypadki zakażenia wirusem Nipah
Świat

Śmiertelny wirus szaleje w Azji, naukowcy pełni obaw. "Ogromne zagrożenie"

Anna Nicz
Anna Nicz

    Wirus Nipah. Jak można się zarazić?

    Wirus, przenoszony przez nietoperze owocożerne oraz zwierzęta takie jak świnie, może wywoływać gorączkę i zapalenie mózgu. Śmiertelność wynosi od 40 do 75 proc. Nie istnieje na niego lekarstwo, a szczepionki będące w fazie opracowywania są nadal testowane.

    Do zakażeń u ludzi dochodzi w wyniku kontaktu z zakażonymi nietoperzami lub skażonymi przez nie owocami. Transmisja wirusa między ludźmi nie jest łatwa, gdyż zwykle wymaga długotrwałego kontaktu z osobami zakażonymi.

    Niewielkie ogniska choroby nie są rzadkością, a wirusolodzy podkreślają, że ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje niskie.

    Źródło zakażenia nie zostało jeszcze w pełni wyjaśnione - poinformowała WHO.

    Organizacja klasyfikuje wirusa Nipah jako patogen o wysokim priorytecie ze względu na brak dopuszczonych do użytku szczepionek lub metod leczenia, wysoką śmiertelność oraz obawy, że mógłby on zmutować w bardziej zakaźny wariant.

    Zobacz również:

    Instytut Wirusologii w Wuhan znów w centrum uwagi. Tym razem w nieco korzystniejszym kontekście
    Świat

    75-procentowy wirus budzi strach. Wuhan tym razem uratuje świat?

    Tomasz Sajewicz
    Tomasz Sajewicz

      Wirus Nipah nie jest nowością w Indiach. "Dziesiątki zgonów"

      Dwaj pracownicy ochrony zdrowia zakażeni pod koniec grudnia we wschodnim stanie Bengal Zachodni są leczeni w szpitalu - poinformowały lokalne władze.

      Indie regularnie zgłaszają sporadyczne przypadki zakażeń wirusem Nipah, zwłaszcza w południowym stanie Kerala, uznawanym za jeden z regionów świata o najwyższym ryzyku występowania tego wirusa. Od czasu pierwszego pojawienia się wirusa w tym regionie w 2018 roku wiąże się go z dziesiątkami zgonów.

      Jest to siódme udokumentowane ognisko w Indiach i trzecie w Bengalu Zachodnim, gdzie ogniska w 2001 i 2007 roku wystąpiły w dystryktach graniczących z Bangladeszem, który niemal co roku zgłasza ogniska choroby - podała WHO.

      Źródło: Reuters

      Zobacz również:

      Wirus Nipah powrócił do Indii
      Świat

      Powrót śmiertelnego wirusa Nipah. Dwa kraje powzięły radykalne środki

      Paweł Sekmistrz
      Paweł Sekmistrz
      Pełczyńska-Nałęcz w ''Gościu Wydarzeń'' o przyszłości Polski 2050: Cała razem i cała w obecnej koalicjiPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze