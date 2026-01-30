W skrócie WHO ocenia, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa Nipah poza Indiami jest niskie.

Śmiertelność wirusa Nipah wynosi od 40 do 75 procent, nie ma na niego lekarstwa ani zatwierdzonej szczepionki.

Organizacja klasyfikuje wirusa Nipah jako patogen o wysokim priorytecie. Źródło zakażenia nie zostało jeszcze w pełni wyjaśnione.

Hongkong, Malezja, Singapur, Tajlandia i Wietnam to państwa, które w tym tygodniu wprowadziły kontrole sanitarne na lotniskach, aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenieniu się wirusa Nipah po potwierdzeniu dwóch zakażeń w Indiach.

"WHO ocenia, że ryzyko dalszego szerzenia się zakażenia z tych dwóch przypadków jest niskie" - przekazała organizacja, cytowana przez agencję Reutera. Jak dodano, Indie dysponują zdolnościami do opanowania takich ognisk choroby.

Jednocześnie organizacja podkreśla, że "nie ma jak dotąd dowodów na zwiększoną transmisję z człowieka na człowieka". WHO koordynuje działania z indyjskimi organami ochrony zdrowia.

Jednocześnie nie wykluczono dalszej ekspozycji na wirusa, który krąży w populacji nietoperzy w niektórych częściach Indii oraz w sąsiednim Bangladeszu.

Wirus Nipah. Jak można się zarazić?

Wirus, przenoszony przez nietoperze owocożerne oraz zwierzęta takie jak świnie, może wywoływać gorączkę i zapalenie mózgu. Śmiertelność wynosi od 40 do 75 proc. Nie istnieje na niego lekarstwo, a szczepionki będące w fazie opracowywania są nadal testowane.

Do zakażeń u ludzi dochodzi w wyniku kontaktu z zakażonymi nietoperzami lub skażonymi przez nie owocami. Transmisja wirusa między ludźmi nie jest łatwa, gdyż zwykle wymaga długotrwałego kontaktu z osobami zakażonymi.

Niewielkie ogniska choroby nie są rzadkością, a wirusolodzy podkreślają, że ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje niskie.

Źródło zakażenia nie zostało jeszcze w pełni wyjaśnione - poinformowała WHO.

Organizacja klasyfikuje wirusa Nipah jako patogen o wysokim priorytecie ze względu na brak dopuszczonych do użytku szczepionek lub metod leczenia, wysoką śmiertelność oraz obawy, że mógłby on zmutować w bardziej zakaźny wariant.

Wirus Nipah nie jest nowością w Indiach. "Dziesiątki zgonów"

Dwaj pracownicy ochrony zdrowia zakażeni pod koniec grudnia we wschodnim stanie Bengal Zachodni są leczeni w szpitalu - poinformowały lokalne władze.

Indie regularnie zgłaszają sporadyczne przypadki zakażeń wirusem Nipah, zwłaszcza w południowym stanie Kerala, uznawanym za jeden z regionów świata o najwyższym ryzyku występowania tego wirusa. Od czasu pierwszego pojawienia się wirusa w tym regionie w 2018 roku wiąże się go z dziesiątkami zgonów.

Jest to siódme udokumentowane ognisko w Indiach i trzecie w Bengalu Zachodnim, gdzie ogniska w 2001 i 2007 roku wystąpiły w dystryktach graniczących z Bangladeszem, który niemal co roku zgłasza ogniska choroby - podała WHO.

