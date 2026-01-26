W skrócie W Bengalu Zachodnim po 19 latach odnotowano pięć przypadków zakażenia wirusem Nipah.

Tajlandia i Nepal wprowadziły kontrole na granicach i lotniskach, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa z Indii.

Nie istnieje szczepionka ani skuteczna metoda leczenia wirusa Nipah, który charakteryzuje się wysoką śmiertelnością.

Wschodnie rejony Bengalu Zachodniego (Indie) mierzą się z epidemią wirusa Nipah, który powrócił do regionu po 19 latach. W ubiegłym tygodniu odnotowano pięć przypadków zakażenia.

Pozytywny wynik testu uzyskały m.in. pielęgniarki, które pracowały w prywatnym szpitalu w Barasacie, położonym zaledwie 25 km od stolicy stanu - Kalkuty. Ok. stu osób objętych zostało kwarantanną.

Wirus Nipah powrócił. Tajlandia chroni się przed wybuchem epidemii

Działania mające na celu powstrzymanie przedostania się przez granice podjęły niektóre kraje sąsiadujące z Indiami. Na lotniskach Suvarnabhumi i Don Mueang pasażerowie przylatujący z Bengalu Zachodniego poddawani są ścisłej kontroli i badaniom.

Tajskie Ministerstwo Zdrowia Publicznego wydało również "Kartę Ostrożności Zdrowotnej", którą otrzymują podróżni przybywający do kraju z obszaru zagrożonego. W treści dokumentu zaleca się im zgłoszenie się do lekarza w przypadku wystąpienia podejrzanych objawów.

Zaliczać się mają do nich m.in. gorączka, bóle mięśni, trudności z oddychaniem, senność i dezorientacja.

Pilna konieczność konsultacji medycznej wskazywana jest w szczególności, gdy podróżny miał kontakt z osobą zakażoną lub nietoperzami lub innymi chorymi zwierzętami w ciągu 21 dni od przybycia do Tajlandii.

Epidemia Nipah w Bengalu Zachodnim. Nepal wprowadza kontrole pasażerów

Podobne środki ostrożności do zastosowanych w Tajlandii podjęto także w Nepalu. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia i Ludności Prakash Budhathoki zapewnił, że rząd monitoruje sytuację.

- Zintensyfikowaliśmy obserwację, szczególnie na punktach granicznych w prowincji Koshi. Podobne kontrole zdrowotne zostały również zarządzone na innych przejściach granicznych - powiedział.

Badania pasażerów przybywających do Nepalu z Indii przeprowadzane są również na lotnisku Tribhuvan International.

Epidemia Nipah w Indiach. Śmiertelny wirus, na którego nie ma lekarstwa

Pierwsza epidemia Nipah w Indiach wybuchła w 2001 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśla, że choć minęło już ćwierć wieku, wciąż nie istnieje szczepionka ani metoda leczenia wirusa.

U części pacjentów zakażenie może przebiec bezobjawowo, jednak w trudniejszych przypadkach objawiać może się ostrymi infekcjami oddechowymi, a nawet śmiertelnym zapaleniem mózgu.

Wirus Nipah przenoszony jest przede wszystkim przez nietoperze rudawki. Człowiek może zakazić się nim poprzez kontakt ze zwierzętami lub skażoną przez nie żywnością. Śmiertelność wywołanej przez wirusa choroby waha się od 40 do 75 proc.

Źródło: Global Times

