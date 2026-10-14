W skrócie Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy od czterech miesięcy wyruszył w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie.

Prezydent Ukrainy powrócił do korzystania z portu w Rzeszowie po przerwie spowodowanej sporem wokół upamiętniania UPA.

Celem wizyty Zełenskiego w Londynie było uzyskanie wsparcia dla Ukrainy, a Wielka Brytania ogłosiła przekazanie rakiet ziemia-powietrze o wartości 60 milionów dolarów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przed południem wyleciał do Londynu z lotniska w Rzeszowie - podała Interfax-Ukraina. Po raz ostatni Zełenski korzystał z polskiego portu w czerwcu, a następnie unikał Rzeszowa po tym, jak rozgorzał spór wokół upamiętnienia przez Ukrainę UPA, otwiera się w nowym oknie.

Informację o wylocie Zełenskiego z Rzeszowa potwierdził rzecznik prezydenta Siergiej Nikiforow, który podkreślił, że co prawda Zelenski nie latał przez cztery miesiące z Jasionki, ale gościł w Polsce. Nikiforow przypomniał o lipcowym spotkaniu Zełenskiego z premierem Tuskiem w Lublinie, otwiera się w nowym oknie.

Zełenski wyruszył do Londynu z lotniska Rzeszów-Jasionka

Zełenski przestał korzystać z portu lotniczego Rzeszów-Jasionka na początku czerwca, także przy okazji podróży do Wielkiej Brytanii. Prezydent Ukrainy w związku ze sporem wokół upamiętnienia UPA i późniejszym odebraniem mu za to Orderu Orła Białego zaczął latać z lotniska w stolicy Mołdawii, Kiszyniowa.

Oficjalnie otoczenie ukraińskiego prezydenta unikało deklaracji, że zmiana w logistyce wynika ze sporu z Polską, jednak Zełenski konsekwentnie unikał polskiego lotniska. Mimo to samoloty wykorzystywane przez kancelarię stacjonowały w Rzeszowie.

Zełenski z wizytą w Londynie. W tle transfer pocisków

Rozpoczęta w środę wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Wielkiej Brytanii skupić ma się na zapewnieniu dalszego wsparcia Kijowowi. Prezydent Ukrainy miał audiencję u króla oraz spotkał się na Downing Street z premierem Andym Burnhamem.

- Moje przesłanie do narodu ukraińskiego nie mogłoby być jaśniejsze: jesteśmy z wami tak długo, jak będzie to konieczne, i będziemy dalej i szybciej udzielać wam wsparcia, aby wesprzeć waszą odważną walkę o pokój w Europie - powiedział przed spotkaniem premier Wielkiej Brytanii.

Przy okazji wizyty Londyn poinformował o przekazaniu Ukrainie rakiet ziemia-powietrze o wartości blisko 60 mln dolarów.

Źródło: Interfax-Ukraina



