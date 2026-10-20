Powodzie suną przez Europę. Ucierpiało wiele departamentów

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Najpierw Hiszpania, teraz Francja. Potężne ulewy spadły na południe kolejnego kraju. Miejscami w ciągu doby zanotowano prawie 400 litrów wody na metr kwadratowy. Jedno z miast doświadczyło "najbardziej deszczowego dnia w swojej historii". Jedna osoba nie żyje. Tylko na Korsyce od rana zanotowano tysiące uderzeń piorunów - tam burze wciąż trwają.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Powodzie na południu Francji po intensywnych ulewach, które trwają od poniedziałku wieczorem. Doszło do wielu podtopień
Zalane ulice w miastach na południu Francji. Co najmniej jedna osoba nie żyje, w kilkunastu tysiącach domów nie ma prąduSYLVAIN THOMAS / AFP/Volcaholic/vigiprevention_meteo/Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Przez południe Francji przeszły intensywne ulewy, podczas których miejscami odnotowano prawie 400 litrów wody na metr kwadratowy, a w jednym z miast był to najbardziej deszczowy dzień w jego historii.
  • W wyniku gwałtownych burz i powodzi zginęła co najmniej jedna osoba, a wiele miast zostało zalanych, część mieszkańców ewakuowano.
  • Na Korsyce trwają intensywne burze, podczas których zanotowano ponad 11 tysięcy wyładowań.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Pod koniec weekendu i w poniedziałek wschodnia Hiszpania zmagała się z potężną izolowaną depresją wysokogórską, czyli zjawiskiem znanym jako DANA. Spowodowane przez nią potężne ulewy doprowadziły do powodzi błyskawicznych, w których zginęły cztery osoby, a 2 tys. ewakuowano z zagrożonych terenów. Intensywne burze następnie nawiedziły południową Francję. Tam również doszło do tragedii.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play, otwiera się w nowym oknie lub App Store, otwiera się w nowym oknie

Południowa Francja pod wodą. Deszcze, jakich jeszcze nie było

Na południu Francji intensywne burze z ulewami zaczęły się w poniedziałek po południu i nasiliły się w nocy z poniedziałku na wtorek. W krótkim czasie wody spadło tyle, że doszło do lokalnych powodzi, po tym jak rzeki zaczęły wylewać.

W kilku departamentach obowiązywało pomarańczowe ostrzeżenie pogodowe wydane przez służbę meteorologiczną Meteo France, a w północnej Korsyce do godz. 20:00 we wtorek obowiązuje czerwone ostrzeżenie.

Miejscami od początku ulew zanotowano sumę opadów sięgającą prawie 400 litrów wody na metr kwadratowy. W kurorcie Salon-de-Provence w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże w ciągu doby spadło prawie 190 litrów wody. Jak poinformował niezależny meteorolog Paul Marquis, miasteczko to zanotowało "najbardziej deszczowy dzień w swojej historii. Co najmniej od 1938 roku".

Woda powodziowa wdzierająca się do budynku, zalane wnętrze oraz częściowo zatopiony czerwony samochód na zewnątrz.
Zniszczenia po powodzi w miejscowości Saint-Mitre-les-Remparts nieopodal Marsylii. Burze i ulewy na południu Francji we wtorek wciąż trwająTHIBAUD MORITZAFP

W uderzeniu żywiołu zginęła co najmniej jedna osoba. To mężczyzna, którego ciało znaleziono we wtorek rano w Bouches-du-Rhône. Okoliczności jego śmierci nie są jeszcze ustalone - podał serwis La Voix Du Nord. W tej miejscowości strażacy interweniowali ponad 200 razy.

Z powodu ulew i podtopień mocno ucierpiały także miasta Saint-Chamas, Châteauneuf-les-Martigues i Saint-Mitre-les-Remparts. W tej ostatniej miejscowości przeprowadzono między innymi "dużą akcję poszukiwawczą" z użyciem śmigłowca - informuje "Le Parisien".

Minione 24 godziny upłynęły pod znakiem wyjątkowo silnych opadów, które w wielu rejonach sięgały 100-150 litrów wody na metr kwadratowy, a w Saint-Chamas wyniosły 235 litrów. Zamknięto kilka dróg z powodu zalania i osuwisk.

Władze Saint-Chamas wezwały mieszkańców miasta do "unikania wszelkich nieistotnych podróży" i zaleciły im pozostanie w domach. W serwisach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań, na których widać zalane ulice miast na południu Francji. Z niektórych budynków trzeba było ewakuować mieszkańców.

Zobacz również:

Najintensywniejsze od prawie 40 lat ulewy nawiedziły wschodnią Hiszpanię. Doszło do wielu powodzi, są ofiary śmiertelne
Świat

DANA uderza z pełną mocą. Są ofiary śmiertelne, śmigłowce nad miastami

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Zalane ulice, domy bez prądu. Tysiące piorunów na Korsyce

Trudna sytuacja panuje w departamencie Gard, gdzie zamknięto ponad 30 dróg i mostów. Miejscowe władze ostrzegły, że "w zależności od rozwoju opadów wieczorem i w nocy mogą być zamykane kolejne".

W miejscowości Port-de-Bouc prowadzono ewakuacje osób, które "nie chcą lub nie mogą zostać w domu" - podaje "Le Parisien". Z kolei w Herault udzielono pomocy 23 osobom.

Na nagraniach z południa Francji widać masy wody przelewające się przez ulice wielu miejscowości i samochody zanurzone po okna.

Według francuskich mediów około 17 tys. domów w Gard i Hérault, Bouches-du-Rhône oraz Haute-Corse jest pozbawionych prądu.

Według prognoz francuskich synoptyków ulewy i burze w tej części kraju mogą potrwać przez kolejne kilka godzin, zwłaszcza w departamentach Gard i Ardeche. Możliwe, że w ciągu godziny spadnie kolejne 30 litrów wody na metr kwadratowy.

Ulewne deszcze potrwają także w innych departamentach. W Bouches-du-Rhône, Vaucluse i Var spodziewane są ulewy niosące 50-80, a lokalnie nawet do 150 litrów wody w kolejnych godzinach.

Niebezpiecznie będzie również na Korsyce. Ulewy na wyspie potrwają do wieczora, a gwałtowne burze z ulewami mogą się przetaczać przez nią z zachodu na wschód. Od wtorkowego poranka w rejonie Korsyki zanotowano ponad 11 tys. wyładowań, z czego 3400 piorunów uderzyło w wyspę.

Źródło: "Le Parisien", Meteo France, La Voix Du Nord, France Info

Zobacz również:

Przez całą środę południe Francji będzie się zmagać z gwałtownymi nawałnicami. Epizod śródziemnomorski spowodował poważne zagrożenie pogodowe w wielu miejscach
Świat

Woda zatrzymała tramwaj, apelują o pozostanie w domach. "Wylało kilka rzek"

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

"Bardzo brzydkie". Nawrocki krytykuje słowa TuskaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze