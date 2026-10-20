W skrócie Przez południe Francji przeszły intensywne ulewy, podczas których miejscami odnotowano prawie 400 litrów wody na metr kwadratowy, a w jednym z miast był to najbardziej deszczowy dzień w jego historii.

W wyniku gwałtownych burz i powodzi zginęła co najmniej jedna osoba, a wiele miast zostało zalanych, część mieszkańców ewakuowano.

Na Korsyce trwają intensywne burze, podczas których zanotowano ponad 11 tysięcy wyładowań.

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Pod koniec weekendu i w poniedziałek wschodnia Hiszpania zmagała się z potężną izolowaną depresją wysokogórską, czyli zjawiskiem znanym jako DANA. Spowodowane przez nią potężne ulewy doprowadziły do powodzi błyskawicznych, w których zginęły cztery osoby, a 2 tys. ewakuowano z zagrożonych terenów. Intensywne burze następnie nawiedziły południową Francję. Tam również doszło do tragedii.

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Południowa Francja pod wodą. Deszcze, jakich jeszcze nie było

Na południu Francji intensywne burze z ulewami zaczęły się w poniedziałek po południu i nasiliły się w nocy z poniedziałku na wtorek. W krótkim czasie wody spadło tyle, że doszło do lokalnych powodzi, po tym jak rzeki zaczęły wylewać.

W kilku departamentach obowiązywało pomarańczowe ostrzeżenie pogodowe wydane przez służbę meteorologiczną Meteo France, a w północnej Korsyce do godz. 20:00 we wtorek obowiązuje czerwone ostrzeżenie.

Miejscami od początku ulew zanotowano sumę opadów sięgającą prawie 400 litrów wody na metr kwadratowy. W kurorcie Salon-de-Provence w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże w ciągu doby spadło prawie 190 litrów wody. Jak poinformował niezależny meteorolog Paul Marquis, miasteczko to zanotowało "najbardziej deszczowy dzień w swojej historii. Co najmniej od 1938 roku".

Zniszczenia po powodzi w miejscowości Saint-Mitre-les-Remparts nieopodal Marsylii. Burze i ulewy na południu Francji we wtorek wciąż trwają THIBAUD MORITZ AFP

W uderzeniu żywiołu zginęła co najmniej jedna osoba. To mężczyzna, którego ciało znaleziono we wtorek rano w Bouches-du-Rhône. Okoliczności jego śmierci nie są jeszcze ustalone - podał serwis La Voix Du Nord. W tej miejscowości strażacy interweniowali ponad 200 razy.

Z powodu ulew i podtopień mocno ucierpiały także miasta Saint-Chamas, Châteauneuf-les-Martigues i Saint-Mitre-les-Remparts. W tej ostatniej miejscowości przeprowadzono między innymi "dużą akcję poszukiwawczą" z użyciem śmigłowca - informuje "Le Parisien".

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Minione 24 godziny upłynęły pod znakiem wyjątkowo silnych opadów, które w wielu rejonach sięgały 100-150 litrów wody na metr kwadratowy, a w Saint-Chamas wyniosły 235 litrów. Zamknięto kilka dróg z powodu zalania i osuwisk.

Władze Saint-Chamas wezwały mieszkańców miasta do "unikania wszelkich nieistotnych podróży" i zaleciły im pozostanie w domach. W serwisach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań, na których widać zalane ulice miast na południu Francji. Z niektórych budynków trzeba było ewakuować mieszkańców.

Zalane ulice, domy bez prądu. Tysiące piorunów na Korsyce

Trudna sytuacja panuje w departamencie Gard, gdzie zamknięto ponad 30 dróg i mostów. Miejscowe władze ostrzegły, że "w zależności od rozwoju opadów wieczorem i w nocy mogą być zamykane kolejne".

W miejscowości Port-de-Bouc prowadzono ewakuacje osób, które "nie chcą lub nie mogą zostać w domu" - podaje "Le Parisien". Z kolei w Herault udzielono pomocy 23 osobom.

Na nagraniach z południa Francji widać masy wody przelewające się przez ulice wielu miejscowości i samochody zanurzone po okna.

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Według francuskich mediów około 17 tys. domów w Gard i Hérault, Bouches-du-Rhône oraz Haute-Corse jest pozbawionych prądu.

Według prognoz francuskich synoptyków ulewy i burze w tej części kraju mogą potrwać przez kolejne kilka godzin, zwłaszcza w departamentach Gard i Ardeche. Możliwe, że w ciągu godziny spadnie kolejne 30 litrów wody na metr kwadratowy.

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Ulewne deszcze potrwają także w innych departamentach. W Bouches-du-Rhône, Vaucluse i Var spodziewane są ulewy niosące 50-80, a lokalnie nawet do 150 litrów wody w kolejnych godzinach.

Niebezpiecznie będzie również na Korsyce. Ulewy na wyspie potrwają do wieczora, a gwałtowne burze z ulewami mogą się przetaczać przez nią z zachodu na wschód. Od wtorkowego poranka w rejonie Korsyki zanotowano ponad 11 tys. wyładowań, z czego 3400 piorunów uderzyło w wyspę.

Źródło: "Le Parisien", Meteo France, La Voix Du Nord, France Info

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