Gwałtowna powódź błyskawiczna nawiedziła Teksas w piątek wieczorem. Rzeka Guadalupe gwałtownie wezbrała i wystąpiła z brzegów. Na zalanych terenach zginęło co najmniej 81 osób , jednak ta liczba może wzrosnąć, ponieważ 41 osób uważa się za zaginione. Prezydent Donald Trump podpisał decyzję o ogłoszeniu w hrabstwie Kerr stanu klęski żywiołowej.

To właśnie hrabstwo Kerr jest tym, które zostało najmocniej dotknięte klęską żywiołową. Tylko w tym regionie zginęło co najmniej 68 osób, w tym 27 dzieci przebywających na obozie chrześcijańskim dla dziewcząt Camp Mystic . 10 dziewczynek z obozu wciąż jest poszukiwanych.

Do pomocy mają również p onad sto pojazdów na lądzie, wodzie i w powietrzu . Teksańska Gwardia Narodowa wysłała do regionu śmigłowce Black Hawk.

To jeszcze nie koniec. Pogoda może przynieść kolejne powodzie

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzega, że powodzie mogą wrócić do Teksasu w najbliższych godzinach:

"W ciągu najbliższych kilku godzin burze mogą się nasilić nad częścią środkowego Teksasu, z powolną wędrówką i lokalnymi silnymi opadami" - napisano w prognozie. Synoptycy spodziewają się, że miejscami w ciągu jednej godziny spadnie od 30 do 90 cm wody. To według ekspertów może "prowadzić do izolowanych powodzi błyskawicznych" w regionie.