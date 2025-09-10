W skrócie Na wyspie Bali doszło do wielu powodzi błyskawicznych spowodowanych intensywnymi ulewami.

Zginęło co najmniej sześć osób, a cztery uważa się za zaginione.

Pojawiły się nagrania ulic zalewanych tonami wody. Ziszczenia są poważne, niektóre budynki się zawaliły.

Prognozy przewidują dalsze opady i nie można wykluczyć kolejnych podtopień w najbliższych dniach.

Intensywne ulewy na Bali trwają od dwóch dni i nasiliły się we wtorek wieczorem. W niemal wszystkich regionów zanotowano opady sięgające 50-150 litrów wody na metr kwadratowy. Najsilniejsze ulewy wystąpiły między innymi w dystryktach Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung i Karangasem oraz w stolicy prowincji Bali, mieście Denpasar.

Powodzie na Bali. Zalane ulice, walące się domy

Aktualny bilans ofiar powodzi błyskawicznych na wyspie wynosi sześć zabitych oraz cztery zaginione osoby - poinformowała w środę indonezyjska agencja do spraw łagodzenia skutków klęsk żywiołowych (BNPB). Z zagrożonych miejsc ewakuowano 85 osób - dodał rzecznik BNPB Abdul Muhari w oświadczeniu.

Zalanych zostało wiele miejscowości i prowadzących do nich dróg. Przez pewien czas dostęp do międzynarodowego lotniska nieopodal Denpasar był utrudniony - z prowadzącej do niego dróg mogły korzystać tylko ciężarówki. W mieście poziom wody dochodził do 50 centymetrów.

W mediach społecznościowych pojawiły się filmy dokumentujące powodzie. Na jednym z nich widać trzypiętrowy budynek, który zawalił się na zalane ulice Denpasar oraz potoki wody przelewające się przez lokalne bazary:

Nagrania ukazują również ulice, po których pływają samochody oraz ludzi pomagających sobie w przejściu na drugą stronę ulicy:

Według przedstawicieli BPBD powodzie przewróciły drzewa w wielu miejscach dystryktów Tabanan i Karangasem, co spowodowało zerwanie się linii wysokiego napięcia i przerwy w dostawie prądu. Wiele dróg zostało też zablokowanych.

Szef agencji, I Nyoman Sidakarya, zalecił mieszkańcom by w razie zagrożenia ewakuowali się, nie czekając na oficjalne komunikaty, ponieważ służby mają być przytłoczone skalą powodzi w wielu miejscach wyspy.

Na wyspie jeszcze popada

Sytuacja na Bali prędko się nie uspokoi. Jak przekazał szef miejscowego oddziału BMKG Cahyo Nugroho "przez najbliższe trzy dni na większości Bali może padać słaby lub średni deszcz". NIewykluczone więc, że miejscami będzie dochodzić do kolejnych podtopień.

Indonezja zmagała się już w tym roku z niszczycielskimi ulewami. W marcu intensywne deszcze doprowadziły do powodzi i lawin błotnych na wyspie Jawa. Zginęły wówczas trzy osoby, a pięć uznano za zaginione. Podtopionych zostało kilkadziesiąt miejscowości. Dwa miesiące wcześniej w centralnej części tej wyspy powodzie i osuwiska zabiły 25 osób.

Źródło: Cnnindonesia.com, En.antaranews.com, "The Jakarta Post", Denpasar.kompas.com

