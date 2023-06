O aktualnej sytuacji w obwodzie lwowskim , które nawiedziły ulewne deszcze pisze na Telegramie szef obwodowych władz Maksym Kozytski.

Z informacji przekazanych przez lokalnych urzędników wynika, że najbardziej dotknięte powodzią są regiony drohobycki i stryjski. Zaledwie w kilkanaście minut poziom wody podniósł się o 1,5 metra. Rzeki wystąpiły z koryt i zalały drogi, ulice i stojące w pobliżu domy.

W samej miejscowości Schodnica w rejonie drohobyckim ucierpiało blisko 100 budynków mieszkalnych, 10 hoteli, 11 sklepów. Uszkodzonych zostało także 5 mostów i 6 ulic.

Ukraina. Obwód lwowski walczy z powodziami

"Czasowo wstrzymano dopływ gazu i wody do wsi. 2/3 osady wciąż jest bez prądu. Jednostki pogotowia ratunkowego ewakuowały 45 osób, w tym ośmioro dzieci. W wyniku uszkodzenia mostu we wsi Nowy Kropywnik i dwóch mostów we wsi Pereprostina, nie ma bezpośredniego dostępu do 16 osad" - napisano w komunikacie.

Nie lepiej było w popularnej, turystycznej miejscowości Tustań, gdzie w czasie ulewy odbywały się mistrzostwa Ukrainy w sportowej turystyce górskiej. Zawody zostały przerwane, a 60 osób zostało ewakuowanych przez ratowników. Część z nich wróciła do domów koleją, inni zostali zakwaterowani w miejscowym domu kultury.