Powiedziała, że w kraju nie ma żebraków. Minister musiała podać się do dymisji

Ponadto, polityk zasugerowała, że osoby przeszukujące śmieci robią to nielegalnie, torpedując system recyklingu. W efekcie wielu kubańskich aktywistów i intelektualistów opublikowało list wzywający do jej odwołania, stwierdzając, że wygłoszone uwagi to "obraza dla narodu kubańskiego".