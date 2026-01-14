Powiedziała o połączeniu dwóch europejskich krajów. Szybka reakcja sąsiada

- Rumunia jest gotowa w każdej chwili usiąść do stołu negocjacyjnego i poważnie omówić ten scenariusz - komentuje doradca prezydenta Rumunii Eugen Tomac. Polityk odniósł się w ten sposób do słów prezydent Mołdawii Mai Sandu, która oświadczyła, że w przypadku referendum w sprawie zjednoczenia z Rumunią zagłosowałaby "za". Stanowisko wywołało ogromne poruszenie w Kiszyniowie, szczególnie wśród opozycyjnych, prorosyjskich partii.

Dwie osoby w garniturach stoją na tle mapy Europy Wschodniej, gdzie środkowy obszar Rumunii jest podświetlony, przyciągając uwagę, a twarze obu osób są wyraźnie widoczne.
Słowa Mai Sandu dotyczące potencjalnego połączenia Mołdawii i Rumunii padły w brytyjskim podcaście "The Rest Is Politics: Leading". Głowa państwa pytana była o aktualną sytuację kraju, szczególnie w kontekście układu geopolitycznego w regionie.

Maia Sandu zwolenniczką połączenia Mołdawii z Rumunią
    W pewnym momencie rozmowy prowadzący wprost zapytali, czy polityk osobiście poparłaby zjednoczenie z Rumunią. Sandu odpowiedziała, że "gdyby zorganizowano referendum, zagłosowałaby za".

    Zjednoczenie Rumunii i Mołdawii? "Naturalny proces"

    Na wypowiedź Mai Sandu zareagowali przedstawiciele rumuńskich władz. Sprawę, w wywiadzie dla portalu Calea Europeana, skomentował honorowy doradca prezydenta Rumunii Eugen Tomac.

    Polityk pozytywnie odniósł się do takiej propozycji, przypominając, że nie jest to nowy temat, a pierwsze dyskusje o zjednoczeniu pojawiały się już kilkadziesiąt lat wcześniej.

    - Rumunia jest gotowa w każdej chwili usiąść do stołu negocjacyjnego i poważnie omówić ten scenariusz, ale tylko wtedy, gdy Republika Mołdawii uzna go za akceptowalną opcję (...) Mają prawo decydować o swojej przyszłości - stwierdził.

    Tomac podkreślił jednocześnie, że priorytetowym celem władz w Kiszyniowie jest proces integracji europejskiej, w czym pomaga Rumunia.

    Zdaniem doradcy prezydenta "każdy Rumun dobrej woli uważa zjednoczenie obu państw za naturalny proces".

    Mołdawia. Oburzenie prorosyjskich partii po słowach Mai Sandu

    Wypowiedź prezydent Mołdawii spotkała się z natychmiastową, krytyczną reakcją ze strony opozycyjnych, otwarcie prorosyjskich ugrupowań politycznych. Specjalne oświadczenie wydała m.in. Partia Komunistyczna.

    "Jedynym sprawiedliwym i właściwym rozwiązaniem byłoby pozbawienie Mai Sandu urzędu prezydenta z woli narodu mołdawskiego, a następnie postawienie jej przed sądem karnym za naruszenie konstytucji" - napisano.

    Jeszcze ostrzejszy w swojej opinii był Ilan Shor, ukrywający się w Rosji polityk, który uznawany jest za lidera prokremlowskich ruchów w Mołdawii.

    "Zabójczyni w końcu przyznała, że przybyła z jednym celem: zabić Mołdawię" - stwierdził.

    Mołdawianie wybrali integrację z Unią Europejską. Jaki będzie kolejny krok Władimira Putina?
