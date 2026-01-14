Słowa Mai Sandu dotyczące potencjalnego połączenia Mołdawii i Rumunii padły w brytyjskim podcaście "The Rest Is Politics: Leading". Głowa państwa pytana była o aktualną sytuację kraju, szczególnie w kontekście układu geopolitycznego w regionie.

W pewnym momencie rozmowy prowadzący wprost zapytali, czy polityk osobiście poparłaby zjednoczenie z Rumunią. Sandu odpowiedziała, że "gdyby zorganizowano referendum, zagłosowałaby za".

Zjednoczenie Rumunii i Mołdawii? "Naturalny proces"

Na wypowiedź Mai Sandu zareagowali przedstawiciele rumuńskich władz. Sprawę, w wywiadzie dla portalu Calea Europeana, skomentował honorowy doradca prezydenta Rumunii Eugen Tomac.

Polityk pozytywnie odniósł się do takiej propozycji, przypominając, że nie jest to nowy temat, a pierwsze dyskusje o zjednoczeniu pojawiały się już kilkadziesiąt lat wcześniej.

- Rumunia jest gotowa w każdej chwili usiąść do stołu negocjacyjnego i poważnie omówić ten scenariusz, ale tylko wtedy, gdy Republika Mołdawii uzna go za akceptowalną opcję (...) Mają prawo decydować o swojej przyszłości - stwierdził.

Tomac podkreślił jednocześnie, że priorytetowym celem władz w Kiszyniowie jest proces integracji europejskiej, w czym pomaga Rumunia.

Zdaniem doradcy prezydenta "każdy Rumun dobrej woli uważa zjednoczenie obu państw za naturalny proces".

Mołdawia. Oburzenie prorosyjskich partii po słowach Mai Sandu

Wypowiedź prezydent Mołdawii spotkała się z natychmiastową, krytyczną reakcją ze strony opozycyjnych, otwarcie prorosyjskich ugrupowań politycznych. Specjalne oświadczenie wydała m.in. Partia Komunistyczna.

"Jedynym sprawiedliwym i właściwym rozwiązaniem byłoby pozbawienie Mai Sandu urzędu prezydenta z woli narodu mołdawskiego, a następnie postawienie jej przed sądem karnym za naruszenie konstytucji" - napisano.

Jeszcze ostrzejszy w swojej opinii był Ilan Shor, ukrywający się w Rosji polityk, który uznawany jest za lidera prokremlowskich ruchów w Mołdawii.

"Zabójczyni w końcu przyznała, że przybyła z jednym celem: zabić Mołdawię" - stwierdził.

