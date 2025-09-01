Były burmistrz Nowego Jorku i prawnik Donalda Trumpa, Rudolph Giuliani, został ranny w wypadku samochodowym w pobliżu Manchesteru w stanie New Hampshire w sobotę wieczorem. Ford Bronco, którym podróżował wraz z doradcą Theodore'em Goodmanem, zatrzymał się, by pomóc kobiecie zgłaszającej przemoc domową. W tył pojazdu uderzyła Honda HR-V kierowana przez 19-letnią Lauren Kemp z Concord.

- Wypadek miał miejsce, kiedy (Giuliani) ponownie wsiadł do swojego pojazdu" - poinformował Michael Ragusa, rzecznik republikańskiego polityka.

Giuliani doznał poważnych, choć niezagrażających życiu obrażeń - m.in. złamania kręgu piersiowego i kontuzji kończyn. Ranni zostali także jego doradca oraz kierująca hondą.

Rudy Giuliani w szpitalu. "Jest twardzielem. Przetrwał 11 września"

Rzecznik byłego burmistrza napisał na platformie X, że wypadek nie był wymierzonym atakiem i zaapelował, by nie rozpowszechniać "teorii spiskowych". Dodał, że Giuliani dochodzi do siebie i jest w dobrym nastroju.

"Burmistrz jest w świetnym humorze. Jest twardzielem. Przetrwał 11 września" - podkreślił. Giuliani ma pozostać w szpitalu jeszcze dwa lub trzy dni.

Giuliani zasłynął jako burmistrz Nowego Jorku w latach 90., wprowadzając politykę "zero tolerancji" wobec przestępstw. Zyskał światowe uznanie za postawę podczas ataków 11 września 2001 roku, otrzymując m.in. tytuł Człowieka Roku "Time" oraz Order Imperium Brytyjskiego.

W ostatnich latach był osobistym prawnikiem Donalda Trumpa, reprezentował go podczas śledztwa w sprawie pierwszego impeachmentu.

