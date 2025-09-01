Poważny wypadek legendy USA. Człowiek Trumpa w szpitalu

Piotr Białczyk

Piotr Białczyk

Rudy Giuliani - były burmistrz Nowego Jorku, późniejszy współpracownik Donalda Trumpa - trafił do szpitala po wypadku drogowym, do którego doszło w sobotę wieczorem w stanie New Hampshire. Tuż przed przed wypadkiem republikanin udzielał pomocy kobiecie, która padła ofiarą przemocy domowej.

Rudy Giuliani trafił do szpitala po wypadku samochodowym (zdj. arch.)
Rudy Giuliani trafił do szpitala po wypadku samochodowym (zdj. arch.)MICHAEL REYNOLDS PAP/EPA

Były burmistrz Nowego Jorku i prawnik Donalda Trumpa, Rudolph Giuliani, został ranny w wypadku samochodowym w pobliżu Manchesteru w stanie New Hampshire w sobotę wieczorem. Ford Bronco, którym podróżował wraz z doradcą Theodore'em Goodmanem, zatrzymał się, by pomóc kobiecie zgłaszającej przemoc domową. W tył pojazdu uderzyła Honda HR-V kierowana przez 19-letnią Lauren Kemp z Concord.

- Wypadek miał miejsce, kiedy (Giuliani) ponownie wsiadł do swojego pojazdu" - poinformował Michael Ragusa, rzecznik republikańskiego polityka.

Giuliani doznał poważnych, choć niezagrażających życiu obrażeń - m.in. złamania kręgu piersiowego i kontuzji kończyn. Ranni zostali także jego doradca oraz kierująca hondą.

Zobacz również:

Rudy Giuliani po upadku w trakcie konwencji republikanów
Wybory prezydenckie USA

Upadek sprzymierzeńca Trumpa na konwencji. Nagranie niesie się w sieci

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

    Rudy Giuliani w szpitalu. "Jest twardzielem. Przetrwał 11 września"

    Rzecznik byłego burmistrza napisał na platformie X, że wypadek nie był wymierzonym atakiem i zaapelował, by nie rozpowszechniać "teorii spiskowych". Dodał, że Giuliani dochodzi do siebie i jest w dobrym nastroju.

    "Burmistrz jest w świetnym humorze. Jest twardzielem. Przetrwał 11 września" - podkreślił. Giuliani ma pozostać w szpitalu jeszcze dwa lub trzy dni.

    Giuliani zasłynął jako burmistrz Nowego Jorku w latach 90., wprowadzając politykę "zero tolerancji" wobec przestępstw. Zyskał światowe uznanie za postawę podczas ataków 11 września 2001 roku, otrzymując m.in. tytuł Człowieka Roku "Time" oraz Order Imperium Brytyjskiego.

    W ostatnich latach był osobistym prawnikiem Donalda Trumpa, reprezentował go podczas śledztwa w sprawie pierwszego impeachmentu.

    Zobacz również:

    Donald Trump stawił się w areszcie w stanie Georgia
    Świat

    Donald Trump stawił się w areszcie. Usłyszał kilkanaście zarzutów

    Jan Manicki
    "Prezydenci i premierzy" o katastrofie F-16 w Radomiu. "Czasami najtrudniej jest zamilczeć"Polsat News

    Najnowsze