"Poważny problem" w kraju UE. Na pomoc ruszyła Ukraina

Patryk Idziak

Ukraina wyśle swoich ekspertów do Finlandii, aby zajęli się zwalczaniem dronów, które kilkukrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną tego kraju. Bezzałogowce nadleciały z terytorium Ukrainy. Szef MSZ Andrij Sybiha tłumaczył, że za incydenty odpowiada strona rosyjska, która "zmienia kursy i trajektorię lotów dronów".

Ukraina wyśle ekspertów do Finlandii. Mają zająć się problemem dronów

W skrócie

  • Ukraińscy eksperci zostaną wysłani do Finlandii w celu rozwiązania problemów z dronami naruszającymi przestrzeń powietrzną NATO.
  • W południowo-wschodniej Finlandii znaleziono cztery wraki ukraińskich dronów po akcjach bojowych przeciw celom w Rosji.
  • Ukraina oraz Finlandia planują współpracę w zakresie obrony przeciwdronowej oraz możliwą wspólną produkcję dronów.
- Wspieramy obronę Ukrainy, która jest w pełni kluczowa dla bezpieczeństwa całej Europy, ale drony zbaczające z kursów i spadające na terytorium Finlandii to poważny problem - podkreśliła fińska minister spraw zagranicznych Elina Valtonen, która w poniedziałek spotkała się z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybihą podczas posiedzenia ministrów w Brukseli.

Według Valtonen współpraca ze stroną ukraińską jest ważna nie tylko jeśli chodzi o zwalczenie dronów, ale także rozwój ich technologii.

Wojna w Ukrainie. Drony znalezione na terytorium Finlandii

Dotychczas, wskutek intensywnych ataków powietrznych sił ukraińskich na obiekty infrastruktury portowej i naftowej położonej nad Zatoką Fińską, w południowo-wschodniej części Finlandii na obszarach niezamieszkanych znaleziono na przełomie marca i kwietnia cztery wraki dronów.

Incydenty te - pierwsze w Finlandii od początku wojny Rosji z Ukrainą - podniosły gotowość fińskich sił powietrznych oraz straży przybrzeżnej, które stale monitorują obszar w pasie od Helsinek, do granicy z Rosją, wzdłuż brzegów Zatoki.

Ukraina oferuje pomoc sojusznikowi. Chodzi o współpracę antydronową

Sybiha potwierdził współpracę ukraińskich specjalistów w zapobieganiu podobnym incydentom w przyszłości, a także wzmocnieniu ochrony przestrzeni powietrznej Finlandii oraz krajów bałtyckich, na terenie których także spadły ukraińskie drony.

Jak podkreślił ukraiński minister, takie zdarzenia wynikają ze stosowanych przez Rosjan metod walki elektronicznej, które celowo prowadzą do zmiany kursów i trajektorii lotu dronów.

Według źródeł dziennika "Ilta-Sanomat" Ukraina i Finlandia przygotowują się jednocześnie do zawarcia porozumienia w sprawie rozpoczęcia wspólnej produkcji dronów w Finlandii, z których część trafiałaby na ukraińsko-rosyjski front, a część pozostawałaby w fińskich magazynach.

