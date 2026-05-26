Poważny problem na pokładzie samolotu. Maszyną leciał brytyjski minister

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Samolot z ministrem obrony Wielkiej Brytanii na pokładzie napotkał poważny problem, wracając z Estonii. Niedaleko granicy z Rosją odnotowano zagłuszenie sygnału GPS. Awaria utrzymywała się przez trzy godziny i utrudniała pracę załogi. Zaznajomiony ze sprawą rozmówca portalu Politico nie ma wątpliwości, gdzie prowadzi trop.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey w garniturze i czerwonym krawacie, przy mapie Estonii, trzyma czerwony folder.
Samolot z ministrem obrony Wielkiej Brytanii napotkał problemy, wracając z Estonii. Na zdj. minister John HealeyAFP/ZEYNEP DEMIR/East News/Planet Observermateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Podczas lotu powrotnego brytyjskiego ministra obrony z Estonii doszło do utraty sygnału GPS tuż przy granicy z Rosją, co utrudniło załodze pracę przez trzy godziny.
  • Podobne incydenty dotyczyły wcześniej innych liderów europejskich.
  • Zagłuszanie sygnału GPS przez Rosję staje się skuteczną strategię, która wpływa m.in. na funkcjonowanie ukraińskich dronów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Portal Politico opisał sytuację zakłócenia lotu brytyjskiego ministra obrony. Do zdarzenia doszło w czwartek, kiedy samolot Królewskich Sił Powietrznych (RAF) wracał z Estonii.

Gdy maszyna znalazła się niedaleko rosyjskiej granicy, stwierdzono zagłuszenie sygnału. - To lekkomyślna ingerencja Rosji, ale RAF jest dobrze przygotowany, aby sobie z nią poradzić - powiedział przedstawiciel resortu obrony Wielkiej Brytanii, prosząc o zachowanie anonimowości.

Estonia. Zagłuszony sygnał w samolocie brytyjskiego ministra

Media spekulują, czy doszło do celowej ingerencji strony rosyjskiej. Faktem jest, że po zagłuszeniu sygnału maszyna z ministrem Johnem Healey'em na pokładzie przez trzy godziny nie miał dostępu do internetu i systemu nawigacji GPS.

Szef brytyjskiego resortu obrony przyleciał do Estonii, aby odwiedzić stacjonujących tam żołnierzy. Kontyngent wynosi od 900 do 1500 Brytyjczyków, którzy pełnią misję w ramach operacji CABRIT oraz Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO.

Zobacz również:

Zdj. ilustracyjne. Państwa bałtyckie chcą wzmocnić schrony i bunkry przeciwbombowe
Wojna w Ukrainie

Wschodnia flanka NATO liczy na pomoc Ukrainy? "Niewielki margines błędu"

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Strategia Rosji okazuje się skuteczna. Przekonała się o tym Ukraina

Politico przypomina, że podobne incydenty zdarzały się już wcześniej i dotyczyły kluczowych postaci w polityce europejskiej. We wrześniu 2025 roku zagłuszenie sygnału odnotowano w samolocie przewożącym szefową Komisji Europejskiej.

Nawigacja GPS na lotnisku w Bułgarii, na którym wylądować miała Ursula von der Leyen, została zakłócona, co zmusiło pilotów do użycia tradycyjnych map.

Rosyjska strategia okazuje się skuteczna. W ostatnim czasie zagłuszenie sygnału doprowadziło m.in. do wtargnięcia ukraińskich dronów, wysłanych przeciwko Moskwie, na teren państw UE.

Źródło: Politico

Zobacz również:

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte
Wojna w Ukrainie

Nieoficjalnie: Pięć państw NATO odrzuca propozycję Ruttego. Chodzi o Ukrainę

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz


"Zarzuty kieruję wobec służb specjalnych". Przydacz o interwencji w domu rodzinnym prezydentaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze