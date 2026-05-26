W skrócie Podczas lotu powrotnego brytyjskiego ministra obrony z Estonii doszło do utraty sygnału GPS tuż przy granicy z Rosją, co utrudniło załodze pracę przez trzy godziny.

Podobne incydenty dotyczyły wcześniej innych liderów europejskich.

Zagłuszanie sygnału GPS przez Rosję staje się skuteczną strategię, która wpływa m.in. na funkcjonowanie ukraińskich dronów.

Portal Politico opisał sytuację zakłócenia lotu brytyjskiego ministra obrony. Do zdarzenia doszło w czwartek, kiedy samolot Królewskich Sił Powietrznych (RAF) wracał z Estonii.

Gdy maszyna znalazła się niedaleko rosyjskiej granicy, stwierdzono zagłuszenie sygnału. - To lekkomyślna ingerencja Rosji, ale RAF jest dobrze przygotowany, aby sobie z nią poradzić - powiedział przedstawiciel resortu obrony Wielkiej Brytanii, prosząc o zachowanie anonimowości.

Estonia. Zagłuszony sygnał w samolocie brytyjskiego ministra

Media spekulują, czy doszło do celowej ingerencji strony rosyjskiej. Faktem jest, że po zagłuszeniu sygnału maszyna z ministrem Johnem Healey'em na pokładzie przez trzy godziny nie miał dostępu do internetu i systemu nawigacji GPS.

Szef brytyjskiego resortu obrony przyleciał do Estonii, aby odwiedzić stacjonujących tam żołnierzy. Kontyngent wynosi od 900 do 1500 Brytyjczyków, którzy pełnią misję w ramach operacji CABRIT oraz Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO.

Strategia Rosji okazuje się skuteczna. Przekonała się o tym Ukraina

Politico przypomina, że podobne incydenty zdarzały się już wcześniej i dotyczyły kluczowych postaci w polityce europejskiej. We wrześniu 2025 roku zagłuszenie sygnału odnotowano w samolocie przewożącym szefową Komisji Europejskiej.

Nawigacja GPS na lotnisku w Bułgarii, na którym wylądować miała Ursula von der Leyen, została zakłócona, co zmusiło pilotów do użycia tradycyjnych map.

Rosyjska strategia okazuje się skuteczna. W ostatnim czasie zagłuszenie sygnału doprowadziło m.in. do wtargnięcia ukraińskich dronów, wysłanych przeciwko Moskwie, na teren państw UE.

Źródło: Politico





