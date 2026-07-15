Bardzo poważny problem mają strażacy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Płonie tamtejszy Park Narodowy Müritz, jednak niewiele można z tym zrobić. Ogień pochłania bowiem tereny pełne niewybuchów zostawionych przez radzieckich żołnierzy. Przez wiele lat funkcjonował tu bowiem poligon, co teraz bardzo utrudnia akcję gaśniczą.

Rosjanie zostawili tu masę niewybuchów. Teraz wszystko płonie

Pożar w niemieckimi Parku Narodowym Müritz na północnym wschodzie Niemiec wybuchł w poniedziałek. Od tego czasu ogień pochłonął około 150 hektarów lasu. Na miejscu pracuje około 180 strażaków, jednak nie mogą oni skutecznie działać z powodu zagrożenia, jakie zostawiła po sobie armia czerwona.

Pożar trwa między innymi na terenie, który w latach 1945-1993 służył radzieckiemu wojsku jako poligon. Wiadomo więc, że w okolicy znajduje się wiele niewybuchów, co stanowi bezpośrednie zagrożenia dla mundurowych. Z tego powodu strażacy nie mogą się zbliżać do ognia na odległość mniejszą niż tysiąc metrów.

Ponieważ w tej sytuacji nie da się wiele zrobić, specjaliści obserwują rozwój pożaru za pomocą dronów. Z powodu niewybuchów nie mogą jednak pracować załogowe jednostki powietrzne:

"Służby nie mogą aktywnie gasić płomieni, co jest problemem. Ten bezpieczny dystans tysiąca metrów oznacza między innymi, że nie można zrzucać wody ze śmigłowców, ponieważ musiałyby latać na tyle wysoko, że wiatr zdmuchiwałby wodę" - wyjaśnia Marten Schroeder, rzecznik Meklemburskiego Regionu Jezior.

Z powodu pożaru zamknięto tamtejsze szlaki piesze i rowerowe, w tym międzynarodową trasę rowerową Berlin-Kopenhaga, która przebiega przez ten park narodowy. Zawieszono też kursy autokarów łączących park z miejscowością Waren. Niektóre okoliczne wioski trzeba było ewakuować.

Podwójna ewakuacja w Ganzin. Zamknęli ścieżki i szlaki rowerowe

We wtorek wieczorem ogień zbliżył się na odległość 1,4 km do miejscowości Ganzin. Licząca około 100 mieszkańców wieś została ewakuowana: policjanci chodzili od domu do domu i prosili mieszkańców o ich opuszczenie. Straż pożarna pomagała w transporcie osób potrzebujących wsparcia w poruszaniu się.

To druga w ciągu ostatnich dniach ewakuacja w tym rejonie. Wcześniej mieszkańcy Ganzin musieli wyjeżdżać w poniedziałek, po czym zezwolono im na powrót do domów. We wtorek podjęto decyzję o ponownej ewakuacji.

Łącznie z Ganzin oraz innych okolicznych wiosek zabrano około 200 osób, które trafiły do tymczasowych schronisk.

Ponieważ straż pożarna nie może gasić ognia z powietrza, a jednostki naziemne również nie mogą się zbliżyć do płomieni na mniej niż kilometr, pożar wciąż się rozprzestrzenia.

Miejscowe władze zwróciły się do wszystkich regionów kraju z prośbą o wypożyczenie 150 zraszaczy, które odpowiednio rozmieszczone byłyby w stanie zapobiec rozwojowi pożaru, umożliwiając pozostanie strażakom w bezpiecznej odległości od ognia.

Założony w 1990 roku Park Narodowy Müritz ma powierzchnię 322 kilometrów kwadratowych. W jego obrębie znajduje się 107 jezior, jest również domem dla ponad 150 gatunków ptaków, w tym żurawia i bociana czarnego.

W latach 1945-1993 funkcjonował tu poligon wojskowy ZSRR. Przez ten czas w okolicy nagromadziło się więc wiele niewybuchów, których liczby nikt nie jest w stanie określić.

Źródło: "Die Zeit", AFP, Welt, Mecklenburgische-seenplatte

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