W skrócie Światowe media omówiły konsekwencje decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego i jej wpływ na relacje polsko-ukraińskie.

W komentarzach międzynarodowych pojawiają się odniesienia do sporów, dotyczących pamięci historycznej i ich wpływu na stosunki między Kijowem a Warszawą.

W odpowiedzi na działanie polskiego prezydenta niektórzy ukraińscy przedstawiciele postanowili zwrócić otrzymane od strony polskiej ordery.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Komentując odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, izraelski dziennik "Jerusalem Post" ocenił, że decyzja prezydenta Polski Karola Nawrockiego prawdopodobnie wywoła "poważny kryzys dyplomatyczny" między sąsiadami kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy.

Decyzja Nawrockiego ws. orderu Zełenskiego. Media o relacjach Polski z Ukrainą

W ocenie niemieckiej stacji DW "decyzja polskiego prezydenta zaostrza spór między sąsiadami i sojusznikami".

"Nawrocki podjął decyzję zaledwie kilka dni przed tym, jak Polska ma być gospodarzem dorocznej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Nie jest teraz jasne, czy Zełenski weźmie w niej udział" - zauważyła stacja.

Francuski dziennik "Le Monde" napisał, że Polska jest jednym z głównych sojuszników Ukrainy w jej walce z rosyjską inwazją, jednak "spory o pamięć o II wojnie światowej historycznie nadwyrężyły relacje między Kijowem a Warszawą".

Komentująca sprawę stacja BBC przypomniała natomiast, że "wielu w Ukrainie uważa UPA za bohaterów, walczących o niepodległość Ukrainy przeciwko Armii Czerwonej, nazistowskim Niemcom i władzom polskim, (...) jednak Polska oskarża UPA o dokonanie ludobójstwa na Polakach na Wołyniu (obecnie Wołyń w Ukrainie - red.) w latach 1943-1945".

Ukraińskie media: Strona polska nadmiernie upolityczniła temat

Do sprawy odniosły się też ukraińskie media. Portal lb.ua przypomniał, że Polska od wielu lat ma "negatywne nastawienie do OUN i UPA". Mimo to wcześniej "historycy obu państw próbowali osiągnąć konsensus w tej sprawie". "Jednak strona polska odmawia ustępstw i nadmiernie upolityczniła temat ruchu wyzwoleńczego" - ocenił serwis.

Odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu skomentowała też amerykańska stacja telewizyjna ABC News. Podkreśliła ona, że "Polska i Ukraina poczyniły ostatnio postępy w sprawie ekshumacji polskich ofiar". Ponadto zaznaczyła, że spotkanie obu prezydentów w grudniu w Warszawie wskazywało na postęp "w procesie historycznego pojednania".

Chiński dziennik "South China Morning Post" przypomniał z kolei, że spory na tle historycznym między Kijowem a Warszawą ustały w momencie, gdy władzę przejął rząd Donalda Tuska. Dziennikarze gazety ocenili jednak, że decyzja prezydenta Nawrockiego może doprowadzić do "eskalacji konfliktu".

Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu

Karol Nawrocki ogłosił swoją decyzję, dotyczącą odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu w piątek. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, podkreślił, że jego decyzja "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał, że "nic się nie zmieniło" w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Prezydent Polski ocenił też, że "wzmacnianie pamięci zatrutej zbrodnią" psuje relacje polsko-ukraińskie Jak wyjaśnił, decyzja o odebraniu Orderu ma charakter "nie tylko symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym".

W odpowiedzi na decyzję Nawrockiego szef gabinetu Zełenskiego Kyryło Budanow, ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oraz szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha podjęli decyzję o zwróceniu otrzymanych od strony polskiej orderów.

Dodajmy, że do decyzji prezydenta odniósł się też premier Donald Tusk, który ocenił, że "konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników".





"Wyrok na Polskę układów". Pełczyńska-Nałęcz o aferze w warszawskim Szpitalu Południowym Polsat News Polsat News