"Poważny incydent" w kanadyjskiej bazie wojskowej. Wybuchł pożar, są ofiary

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

W bazie wojskowej w prowincji Alberta na zachodzie Kanady doszło do "poważnego incydentu" - przekazał premier Mark Carney. Na miejscu wybuchł pożar. Władze Kanady poinformowały, że odnotowano ofiary śmiertelne i rannych. Nie ujawniono jednak konkretnych liczb ani przyczyn zdarzenia. Media zwróciły uwagę, że do pożaru doszło niedługo przed zaplanowanym w prowincji referendum.

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Premier Kanady Mark Carney w ciemnym garniturze na tle wyblakłych drzew i pomarańczowego nieba przy pustej drodze
Kanada. Poważny incydent i pożar w bazie wojskowej Wainwright w prowincji Alberta (na zdjęciu: premier Mark Carney)BNO News Live / X | Dave ChanAFP

W skrócie

  • W bazie wojskowej w Albercie doszło do poważnego incydentu i pożaru, w którym zginęli ludzie.
  • Władze nie ujawniły liczby ofiar ani przyczyny zdarzenia, a premier Kanady oraz premierka Alberty podkreślili wsparcie dla poszkodowanych.
  • Pożar wybuchł na terenie bazy przed zaplanowanym w prowincji referendum dotyczącym ewentualnego odłączenia Alberty od Kanady.
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Władze Kanady poinformowały, że w bazie wojskowej w prowincji Alberta doszło do "poważnego incydentu" i wybuchu pożaru. Nie podano jednak szczegółów na temat przyczyny zdarzenia oraz jego przebiegu.

"Poważny incydent, w wyniku którego wybuchł pożar, nastąpił w Bazie Kanadyjskich Sił Zbrojnych Wainwright w Albercie. Nasze myśli są ze wszystkimi odważnymi mężczyznami i kobietami, którzy zostali poszkodowali" - oświadczył premier Kanady Mark Carney.

Carney zapewnił przy tym, że władze krajowe ściśle współpracują z władzami prowincji. "Ja i premier (Alberty - red.) Smith utrzymujemy bliski kontakt, podobnie jak nasi odpowiedni ministrowie i urzędnicy" - podkreślił.

Kanada. Pożar w bazie wojskowej w prowincji Alberta. Są ofiary

Minister obrony David McGuinty ogłosił później, że "w wyniku incydentu w bazie są zarówno ofiary śmiertelne, jak i ranni". Nie podał ich liczby.

Premierka Alberty Danielle Smith określiła pożar jako "znaczący i tragiczny". Według niej ucierpiało w nim wielu żołnierzy. Podziękowała jednocześnie ratownikom oraz wszystkim tym, którzy zaopiekowali się poszkodowanymi i udzielili im wsparcia.

Głos zabrał także lider opozycyjnej Konserwatywnej Partii Kanady Pierre Poilievre. Cytowany przez agencję Associated Press poinformował, że rozmawiał z premierem Carneyem i ministrem obrony, aby zaoferować wsparcie ofiarom pożaru.

"Módlcie się wszyscy za Wainwright" - napisał we wpisie, który pojawił się w mediach społecznościowych. Wezwał przy tym mieszkańców do przestrzegania wytycznych służb ratowniczych oraz do utrzymywania przejezdności dróg.

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Baza Kanadyjskich Sił Zbrojnych Wainwright w Albercie znajduje się około 180 kilometrów na południowy wschód od stolicy prowincji Alberta - Edmonton. Jest to jedna z najbardziej ruchliwych baz szkoleniowych w Kanadzie.

Na terenie obiektu żołnierze przygotowują się do operacji bojowych. Znajdują się tam bowiem centra szkoleń, które - jak podała agencja AP - organizują realistyczne ćwiczenia bojowe oraz szkolenia wojskowe.

Dodajmy, że do pożaru bazy doszło przed planowanym na poniedziałek referendum. Jedno z pytań, na które odpowiedzą mieszkańcy Alberty, będzie dotyczyło możliwości rozpoczęcia procesu mającego na celu odłączenie tej prowincji od Kanady.

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