W skrócie Pięciu mężczyzn zatrzymano w pobliżu bazy RAF Fairford pod zarzutem przygotowywania aktu terrorystycznego oraz przestępstw związanych z materiałami wybuchowymi.

Ewakuowano mieszkańców 85 domów, wyznaczono strefę bezpieczeństwa, a podejrzane pojazdy sprawdzają wojskowi saperzy i jednostka żandarmerii wojskowej.

Policja nie ujawniła, co znajdowało się w pojazdach ani jaki był ewentualny cel działania zatrzymanych, a śledztwo prowadzi jednostka antyterrorystyczna.

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Brytyjska policja antyterrorystyczna przejęła śledztwo dotyczące poważnego incydentu w pobliżu bazy RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire. Pięciu mężczyzn pozostaje w areszcie.

Policja poinformowała, że początkowo zostali zatrzymani pod zarzutem popełnienia przestępstw określonych w ustawie o materiałach wybuchowych. Następnie zatrzymano ich również pod zarzutem przygotowywania aktu terrorystycznego.

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Początkiem akcji było zgłoszenie, które policja otrzymała około godz. 0:45 czasu lokalnego w niedzielę. Dotyczyło ono "trzech podejrzanych pojazdów" zmierzających w kierunku RAF Fairford.

Funkcjonariusze podkreślają, że wciąż trwa ustalanie dokładnego charakteru zdarzenia i apelują, by nie spekulować na temat jego przyczyn.

Alarm w pobliżu RAF Fairford. Ewakuowano mieszkańców 85 domów

Wokół pojazdów wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu 400 metrów. Mieszkańcom 85 domów zalecono ewakuację. Dla osób, które nie mogły znaleźć schronienia u rodziny lub znajomych, udostępniono lokalne centrum rekreacyjne.

Na miejscu pracuje również specjalistyczna jednostka saperska brytyjskiej armii. Nagrania z helikoptera pokazują zdalnie sterowanego robota sprawdzającego białe samochody dostawcze.

W działania zaangażowana jest także brytyjska żandarmeria wojskowa, która wspiera policję w zabezpieczeniu terenu.

Jeden z mieszkańców Whelford relacjonował BBC, że usłyszał krzyki przed swoim domem, a następnie zobaczył osoby zatrzymywane przez policję.

Baza RAF Fairford wykorzystywana przez siły USA

RAF Fairford jest brytyjską bazą lotniczą, która od lat służy również jako wysunięta lokalizacja operacyjna amerykańskich sił powietrznych.

Po niedzielnym incydencie amerykańskie siły powietrzne przekazały, że "pozostają czujne".

Policja na obecnym etapie nie poinformowała, co znajdowało się w podejrzanych pojazdach ani jaki miał być ewentualny cel zatrzymanych. Jak wspominaliśmy wcześniej, śledztwo prowadzone przez służby antyterrorystyczne pozostaje w toku.

Źródła: BBC, AFP



