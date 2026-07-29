Poważne zagrożenie nad Bałtykiem. Niemcy raportują o ofiarach bakterii
Niemcy odnotowali dwie ofiary śmiertelne zakażenia wibrionami. Seniorzy zarazili się bakterią podczas kąpieli nad Bałtykiem. Specjaliści ostrzegają, że wibriony atakują niezagojone rany. W grupie ryzyka są osoby starsze i przewlekle chore.
W skrócie
- Dwie osoby starsze zmarły w Niemczech po zakażeniu wibrionami podczas kąpieli w Bałtyku.
- Instytut Roberta Kocha odnotował od początku roku 14 przypadków zakażeń wibrionami.
- Wzrost liczby zakażeń powiązany jest z wysoką temperaturą i niskim zasoleniem wód Bałtyku, co sprzyja namnażaniu się bakterii.
- Wibriony najczęściej infekują niezagojone rany, a szczególnie narażone są osoby starsze i przewlekle chore.
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Instytut Roberta Kocha podał najnowsze dane o zakażeniach wibrionami w Niemczech. Od początku roku wykryto 14 takich przypadków. Krajowy Urząd ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych informuje, że trzy przypadki dotyczą mieszkańców Berlina.
"Doszło do zakażenia rany, które w dwóch przypadkach rozwinęło się w sepsę. U jednej osoby choroba zakończyła się śmiercią" - podano w raporcie.
Instytut Roberta Kocha pisze o jeszcze jednej ofierze śmiertelnej. Nie sprecyzowano jednak, z której części Niemiec pochodziła. Wiadomo, że była to osoba starsza.
U naszych zachodnich sąsiadów występuje tendencja wzrostowa. W 2025 roku wykryto cztery przypadki zakażenia wibrionami, a w 2023 roku jeden.
Wibriony w Bałtyku. Namnażaniu się bakterii sprzyja wysoka temperatura wody
Zakażeni z Berlina to osoby z grupy podwyższonego ryzyka. Wszystkie miały ponad 75 lat i wypoczywały nad Bałtykiem.
Wibriony są elementem flory bateryjnej akwenów. Nadmiernie namnażają się w sytuacji, gdy rośnie temperatura wód przybrzeżnych
Tak - w wyniku fali czerwcowych upałów - stało się między innymi nad Bałtykiem. Ponadto ich obecności sprzyja niskie zasolenie wody (Bałtyk jest średnio pięciokrotnie mniej słony niż wody oceaniczne).
Wiibriony atakują rany. Niemcy wydają zalecenia
Choć wibriony z reguły odpowiadają za występowanie cholery, w tym przypadku jest inaczej. Za przypadki zachorowań odpowiadają "wibriony niecholeryczne".
Te najczęściej "atakują" niezagojone rany. Jeśli doszło do ryzykownego kontaktu, miejsce trzeba przemyć czystą wodą i dokładnie obserwować.
"Jeżeli rana szybko się zaczerwieni, silnie spuchnie lub pojawi się pulsujący ból, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza" - czytamy w raporcie Krajowego Urzędu ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych. Zakażenie może powodować gorączkę i dreszcze.
W grupie ryzyka są osoby z przewlekłymi chorobami: cukrzycą, schorzeniami serca czy słabą odpornością. Choroba zazwyczaj nie zagraża młodszym.
Źródło: "Bild", Euronews