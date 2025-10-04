W skrócie Czeska policja otrzymała dwa telefony z groźbami dotyczącymi ataku dronów na lotnisko w Pradze.

Służby przygotowały się na możliwy atak, rozmieszczając snajperów oraz przygotowując się do zamknięcia dróg.

Choć groźbę uznano za niepotwierdzoną, działania prewencyjne i poszukiwania anonimowego rozmówcy trwają.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Czeska policja napisała w sieci X, że groźby nie potwierdzono, ale w każdej chwili jest gotowa do interwencji. Działania prewencyjne mogą oznaczać konieczność zamknięcia lotniska im. Vaclava Havla w Pradze. Aktualnie sytuacja tego nie wymaga.

W przypadku potwierdzenia groźby policja jest gotowa nie tylko do zamknięcia przestrzeni powietrznej, ale także do zamknięcia dróg dojazdowych.

W szeroko zakrojonej akcji zaangażowano dużą liczbę policjantów. Na stanowiskach rozlokowano snajperów. Działania kontynuowane są w sobotę rano.

Czechy. Telefon anonimowej osoby postawił służby na równe nogi

Komunikat policji z godz. 22 w piątek podkreślił, że akcja została wszczęta po telefonicznej groźbie anonimowej osoby, która mówiła po angielsku i wspominała o większych grupach dronów.

"Ze względów taktycznych nie podamy godziny ich rzekomego przylotu, jednak nadal obowiązuje, że są to informacje niepotwierdzone" - poinformowali policjanci.

W sobotę po godz. 6 rano pojawił się nowy komunikat. "Osoba dzwoniła ponownie w nocy, ale nie znaleźliśmy żadnych dronów o podanych godzinach. Działania na lotnisku będą kontynuowane, ale z każdą godziną aktualność informacji staje się coraz mniejsza. Jednocześnie intensywnie poszukujemy osoby dzwoniącej" - podkreślono.

W ostatnich dniach w kilku krajach europejskich dochodziło do incydentów związanych z dronami. Między innymi z tego powodu dwukrotnie zamknięto lotnisko w Monachium. Doszło tam odwołania kilkudziesięciu lotów.

Zima w Tatrach. "Są miejsca, gdzie są zaspy powyżej kolan" Polsat News