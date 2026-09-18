W skrócie Amerykańskie władze potwierdziły utratę transportu z częściami do myśliwca F-35, które mogły przez Hongkong trafić do Chin, co otworzyłoby możliwość pozyskania przez Pekin informacji o technologii obniżonej wykrywalności.

Transport z osłoną kabiny F-35 w technologii stealth został omyłkowo przekierowany przez Hongkong i zaginął, a amerykański Kongres prowadzi spotkania dotyczące incydentu.

Kokpity F-35 pokryte są degradowalną warstwą materiału absorbującego fale emitowane przez radary obrony przeciwlotniczej. Technologia wytwarzania powłoki jest - lub była - ściśle tajna.

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Pośrednik realizujący w imieniu firmy Lockheed Martin transpacyficzny transport zapasowych części do F-35 omyłkowo przekierował przesyłkę przez Hongkong, po czym ta zaginęła - podał Politico. Według ustaleń serwisu ładunek zawierał osłonę kabiny wykonaną w technologii stealth obniżającej wykrywalność przez radary.

Pentagon potwierdził, że jest "świadomy problemu z wysyłką niezdatnych do użytku podzespołów samolotów F-35 Lightning II". Aktualnie nie wiadomo, gdzie znajduje się zagubiony transport.

Amerykanie zgubili części do F-35. Mogły trafić do Chin

W Kongresie trwa seria spotkań w sprawie utraty części wykorzystującej tajną amerykańską technologię, udział biorą w nich członkowie najważniejszych komisji ds. bezpieczeństwa. Amerykanie obawiają się, że z Hongkongu elementy technologii stealth mogły trafić do Chin.

Jak podaje amerykańskie wojsko, sposób wykonania osłony kabiny w F-35 jest kluczowy dla utrzymania obniżonej wykrywalności przez cały samolot. Akrylowa konstrukcja pokryta jest specjalną warstwą materiału absorbującego fale emitowane przez radary obrony powietrznej.

Według źródeł Politco zachodzi obawa, że chińscy badacze z użyciem inżynierii wstecznej mogliby pozyskać technologię wytwarzania materiału pokrywającego osłonę kabiny i rozgryźć technologię stealth stosowaną w F-35. Dotąd dostęp do komponentów, które na to pozwalały, mieli tylko sami Amerykanie oraz sojusznicy, którzy zakupili amerykańskie myśliwce piątej generacji, w tym Polska.

Chiny mogły pozyskać kluczowe dane o technologii stealth z F-35

Departament Stanu nie skomentował ustaleń Politico, a chińska ambasada w USA odpowiedziała, że nie ma wiedzy o incydencie. Nie jest on jednak odosobniony. Amerykanie wytworzyli system, w którym części do F-35 są w niemal ciągłym globalnym obiegu, bo armie nie mogą sobie pozwolić na uziemienie maszyn. W rezultacie niektóre części się gubią.

Według raportu Government Accountability Office (instytucja kontrolna Kongresu Stanów Zjednoczonych) z 2023 r. w ciągu pięciu lat w ramach systemu obiegu komponentów do myśliwców F-35 zaginęło około miliona sztuk różnych części zapasowych.

Źródło: Politico



