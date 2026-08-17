W skrócie Na pokładzie USS Benfold doszło do awarii technicznej, która wpłynęła na działanie kuchni, toalet, klimatyzacji i zaopatrzenia w wodę pitną.

Załoga okrętu otrzymała pomoc od innych amerykańskich jednostek, a sam niszczyciel został naprawiony i powrócił do służby 8 sierpnia.

W USA trwa debata na temat warunków na okrętach, w tym doniesień o złym stanie psychicznym i braku produktów pierwszej potrzeby na USS Abraham Lincoln.

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Jak podał portal CNN, powołując się na oświadczenie 7. Floty Stanów Zjednoczonych, awaria techniczna na pokładzie niszczyciela rakietowego USS Benfold spowodowała problemy z funkcjonowaniem kuchni pokładowej, toalet, klimatyzacji i zaopatrzenia w wodę pitną i unieruchomiła okręt na okres czterech dni.

Pod koniec lipca średnie temperatury w ciągu dnia na Morzu Południowochińskim wynosiły od 32 do 37 stopni Celsjusza - zauważył CNN.

USA. Media o awarii amerykańskiego niszczyciela w pobliżu Chin

- Żaden z członków załogi nie odniósł obrażeń. Wykazali się oni odpornością, determinacją, profesjonalizmem i niewzruszonym opanowaniem - przekazał rzecznik prasowy 7. Floty, komandor Matthew Comer.

Podczas awarii inne amerykańskie okręty, wchodzące w skład stacjonującej w Japonii grupy uderzeniowej lotniskowca USS George Washington, udzieliły pomocy niszczycielowi, m.in. dostarczając załodze okrętu gotowe posiłki.

Przyczyna awarii jest obecnie badana, a okręt powrócił do służby po naprawie, która zakończyła się 8 sierpnia. To kolejna awaria zasilania na amerykańskim niszczycielu w ostatnich miesiącach - w maju z problemami technicznymi w regionie Indo-Pacyfiku zmagał się USS Higgins.

Problemy marynarki wojennej USA. Lotniskowiec USS Abraham Lincoln od ponad 200 dni nie zawitał w porcie

Informacja o kolejnej awarii pojawiła się w czasie, gdy w USA trwa debata o stanie marynarki wojennej, m.in. w związku z doniesieniami o złych warunkach panujących na lotniskowcu USS Abraham Lincoln, który od ponad 200 dni nie zawijał do portu podczas operacji przeciwko Iranowi.

Politycy Partii Demokratycznej w Kongresie zażądali wyjaśnień w tej sprawie, powołując się na doniesienia o braku produktów pierwszej potrzeby, skażeniu wody, problemach z kanalizacją i złym stanie psychicznym załogi. Według portalu MS NOW wśród żołnierzy dochodziło do prób samobójczych.

Niszczyciel USS Benfold jest częścią grupy uderzeniowej lotniskowca USS George Washington, który ma zastąpić USS Abraham Lincoln na Bliskim Wschodzie. Demokraci przekonują, że marynarka wojenna USA jest przeciążona wymogami wojny z Iranem i globalnymi zobowiązaniami.



