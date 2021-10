Poważna awaria Instagrama. Druga w ciągu kilku dni

Większość użytkowników Instagrama - 57 proc. - doświadcza głównie problemów z działaniem aplikacji, 21 proc. nie może zalogować się do swoich kont.



Problemy w działaniu Instagrama zauważone zostały w DownDetector w piątek ok. godz. 21. Wówczas to znacząco wzrosła liczba raportowanych problemów z działaniem aplikacji.

Największa w historii awaria Facebooka, Instagrama i WhatsAppa miała miejsce w poniedziałek. Wszystkie serwisy przestały działać przed godziną 18. Nie odpowiadał także należący do Facebooka komunikator Messenger. Problemy zgłaszali użytkownicy z całego świata.