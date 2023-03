Bloomberg nie podał, o czym mieli rozmawiać Sullivan i Wang, lecz zaznaczył, że do kontaktu doszło niedługo przed wizytą prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen w USA, na tle podwyższonych napięć między oboma krajami.

Tsai ma zatrzymać się w Nowym Jorku w środę i czwartek w drodze do Gwatemali i Belize, a tydzień później odwiedzić Kalifornię, gdzie wystąpi m.in. w bibliotece prezydenckiej Ronalda Reagana i - według doniesień mediów - spotka się ze spikerem Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym.

Wizyta prezydent Tajwanu w USA. Chiny złożyły protest

Odnosząc się do "tranzytu" Tsai przez Amerykę, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby stwierdził we wtorek, że ma on charakter prywatny, nieoficjalny i że nie ma planów spotkań z przedstawicielami administracji USA.

Mimo to, chiński MSZ złożył formalny protest w związku z odwiedzinami tajwańskiej prezydent.

Z kolei były prezydent Tajwanu Ma Ying-jeou przebywa z wizytą w Pekinie do 7 kwietnia.

Napięcie na linii Chiny-Tajwan nie ustaje. Władze Tajwanu regularnie informują o działaniach chińskiego wojska wokół wyspy i naruszaniu przez nie tajwańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej.

Na początku roku Chiny przeprowadziły "wspólne patrole gotowości bojowej i aktualne ćwiczenia bojowe". Ćwiczono wówczas uderzenia z lądu i morza, a w ciągu doby wokół Tajwanu wykryto 57 samolotów bojowych.