Krótko po zabójstwie Charliego Kirka służby zatrzymały 71-letniego George'a Zinna. Szeryf hrabstwa Utah Michael Smith przekazał, że mężczyzna "krzyczał, że to on strzelał, by faktyczny podejrzany mógł uciec".

Główny podejrzany w sprawie Tyler Robinson miał po oddaniu strzałów napisać wiadomość, że "policja złapała jakiegoś szalonego starca".

USA. 71-latek próbował pomóc podejrzanemu ws. zabójstwa Kirka

Obecnie Zinn wciąż nie wyszedł na wolność ze względu na zarzut utrudniania prac wymiaru sprawiedliwości. Co więcej, został też oskarżony o posiadanie materiałów związanych z wykorzystywaniem dzieci. Sąd w poniedziałek orzekł, że nie może wyjść za kaucją, określając go jako "poważne zagrożenie dla społeczności".

George Zinn był jedną z dwóch pierwszych osób zatrzymanych i przesłuchanych po śmierci aktywisty. Według późniejszych ustaleń policji żadna z tych osób nie była zaangażowana w zabójstwo. Wśród zebranych w sprawie dowodów znalazło się nagranie, na którym Zinn miał krzyczeć: "zastrzeliłem go, teraz zastrzel mnie". Zapytany przez policjanta, gdzie znajduje się broń, z której strzelił, odpowiedział: "nie powiem". Służby nie znalazły dowodów na to, by Zinn był w zmowie ze strzelcem.

Jak podaje "New York Times", Zinn był dobrze znany wśród organizatorów wydarzeń publicznych w Salt Lake City. "Często pojawiał się na nich, by zakłócać wydarzenie lub zasypywać pytaniami głównego mówcę" - przekazano.

Według ustaleń mediów mężczyzna ma długą historię przestępstw, w tym w 2013 roku został aresztowany po wysłaniu maila z pogróżkami do gospodarzy maratonu w Salt Lake City zaledwie kilka dni po zamachu bombowym na Boston Marathon.

Zabójstwo Charliego Kirka. Tyler Robinson usłyszał siedem zarzutów

10 września podczas przemówienia na Uniwersytecie Utah Valley zastrzelony został 31-letni prawicowy aktywista Charlie Kirk. W piątek podczas wywiadu z Fox News prezydent USA Donald Trump przekazał, że zabójca został zatrzymany.

We wtorek prokuratura stanowa Utah postawiła siedem zarzutów 22-letniemu Tylerowi Robinsonowi, w tym zabójstwa z premedytacją, nielegalnego użycia broni palnej, utrudniania śledztwa i wpływania na świadków.

Jak przekazywał szef prokuratury okręgowej z hrabstwa Utah, Jeffrey Gray, śledczy będą wnioskować o karę śmierci dla 22-latka. Prokuratura opublikowała także treść wiadomości, które Robinson wysyłał do swojej partnerki. Na pytanie, dlaczego miał zabić Kirka, napisał, że "miał dosyć jego nienawiści".

Co uszkodziło dom w Wyrykach? Gen. Dymanowski w ''Gościu Wydarzeń'': Nie chcę mówić o żadnym zatajeniu Polsat News Polsat News