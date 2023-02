Mieszkanka położonego na wschód od Moskwy Niżnego Nowogrodu dowiedziała się o zdradzie męża. Niewierny mężczyzna miał się spotykać z kochanką. Kiedy sprawa wyszła na jaw, małżonka postanowiła się zemścić.

Sprawę opisała między innymi gazeta "Moskowskij komsomolec". W nocy ze środy na czwartek zdradzona kobieta najpierw postanowiła uszkodzić samochód męża. Starała się oderwać przedni zderzak. Następnie weszła na maskę, później na dach i zaczęła skakać.

Kobita pobiła męża

W końcu na parking dotarł mąż, który zobaczył, że ktoś niszczy jego auto. Nie zdążył się zorientować, że to żona, bo kobieta wsiadła do samochodu i go potrąciła. Później po nim przejechała.

Wyszła z pojazdu i pobiła mężczyznę. Na jednym z nagrań, które trafiło do sieci, widać jak kobieta kopie męża.

Mąż trafił do szpitala. Żona na komendę

Zdradzona żona wróciła do samochodu i próbowała jeszcze raz przejechać męża, ale nie trafiła i uderzyła w kolejny pojazd, jednocześnie raniąc przy tym osobę postronną.

Na miejsce przyjechała policja i zatrzymała kobietę. Mąż trafił do szpitala. Szybko opuścił placówkę, lekarze stwierdzili, że ma posiniaczoną nogę.

Żona natomiast usłyszała zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, bo jak się okazało, zanim zdecydowała się zemścić, piła alkohol.