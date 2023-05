Do potrącenia kobiety doszło na skrzyżowaniu Cromwell Road i Warwick Road około godziny 15:20. Ulicami Londynu przemieszczał się wtedy królewski konwój księżnej Edynburga Sophie. W pewnym momencie jeden z motocykli uderzył w 80-letnią kobietę, która przechodziła przez ulicę.



Na miejscu zdarzenia pojawiło się mnóstwo funkcjonariuszy policji, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Wezwane służby ratunkowe natychmiast zajęły się poszkodowaną. Bezzwłocznie przetransportowano ją do szpitala, gdzie lekarze określili jej stan jako krytyczny. Na portalu dziennika "The Independent" czytamy, że rodzina starszej kobiety wie już o tragicznym zdarzeniu.

80-latka potrącona przez królewski konwój. Jest w krytycznym stanie

Rodzina królewska wydała w sprawie oświadczenie. Pałac Buckingham przekazał w komunikacie, że księżna Edynburga jest wdzięczna za szybkie działanie służb ratunkowych i na bieżąco śledzi wszystkie doniesienia związane z tym nieszczęśliwym wypadkiem. "Myśli i modlitwy księżnej są razem z ranną kobietą i jej rodziną" - napisano. Dodano także, że szersze komentowanie sprawy byłoby obecnie nie na miejscu, ponieważ trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.



Sprawą zajęły się odpowiednie organy, które ustalą, jak doszło do wypadku oraz przeprowadzą kontrolę policyjnych standardów dotyczących eskortowania najważniejszych osób w państwie.