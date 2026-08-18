W skrócie Burmistrz Como Alessandro Rapinese planuje wprowadzić zakaz ruchu rowerów na 30 ulicach historycznego centrum miasta po tym, jak został potrącony przez rower elektryczny.

Nowe regulacje budzą podziały wśród mieszkańców, a przeciwnicy wskazują, że decyzja wynika z osobistych doświadczeń burmistrza.

Przeciwnicy ograniczeń organizują protesty i zbierają podpisy pod petycją, a także zamierzają skierować sprawę do regionalnego sądu administracyjnego.

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Do potrącenia burmistrza doszło w połowie lipca. Władze Como pracowały wówczas nad uregulowaniem zasad wjazdu kurierów do strefy ograniczonego ruchu. W tym czasie Alessandro Rapinese wyszedł z ratusza i został potrącony przez rower elektryczny.

Burmistrz uznał, że ze względu na bezpieczeństwo pieszych należy zająć się również ruchem rowerów elektrycznych. Ograniczenia obejmą jednak także zwykłe rowery. Jak wyjaśnił Rapinese, włoski kodeks drogowy nie wprowadza rozróżnienia między nimi.

Potrącenie przez rower zmieniło jego podejście. Burmistrz Como nie ukrywa powodów

Decyzja władz podzieliła mieszkańców Como. Jej przeciwnicy zarzucili burmistrzowi, że nowe przepisy są konsekwencją jego osobistych doświadczeń. Rapinese nie zaprzecza, że potrącenie wpłynęło na jego stanowisko.

- Zarzucano mi, że podjąłem tę decyzję, ponieważ zostałem potrącony przez rower elektryczny: oczywiście, że tak. Ludzie zachowują się na podstawie własnych doświadczeń, a ja przekonałem się na własnej skórze, co to znaczy zostać potrąconym przez tę bestię - powiedział agencji ANSA.

Zakaz rowerów w centrum Como. Obejmie 30 ulic

Nowe przepisy obejmą 30 ulic historycznego centrum Como. Po wejściu zakazu w życie rowerzyści nie będą mogli poruszać się po nich na jednośladach. Będą musieli zejść z rowerów i je prowadzić.

Ograniczenia obejmą ulice łączące wejście do otoczonego murami centrum z Piazza San Fedele, katedrą oraz częścią miasta położoną od strony jeziora. Władze argumentują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo pieszych.

Rapinese przypomniał, że Como już wcześniej zdecydowało się na ograniczenia dotyczące jednośladów. W 2022 roku miasto zakazało wynajmu hulajnóg elektrycznych.

- Jesteśmy przekonani, że jest to właściwa decyzja, podobnie jak w 2022 roku, kiedy wyprzedzając inne europejskie miasta zakazaliśmy wynajmu hulajnóg elektrycznych - powiedział burmistrz.

Rapinese zwrócił również uwagę na nierówne - jego zdaniem - przepisy dotyczące hulajnóg i rowerów elektrycznych.

- Uważam za szaleństwo to, że właścicieli hulajnóg zobowiązano do ubezpieczenia swoich pojazdów i wyposażenia ich w tablice rejestracyjne, a nie wprowadzono takich wymogów w przypadku rowerów elektrycznych, które mogą być nawet bardziej niebezpieczne - stwierdził.

Decyzja podzieliła mieszkańców Como. Będzie protest

Burmistrz nie zamierza wycofywać się z decyzji mimo krytyki. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać we wrześniu.

Przeciwnicy ograniczeń zapowiadają protest. Stowarzyszenie Nova Como planuje na 12 września przejazd rowerowy przez miasto. Uruchomiono także internetową petycję przeciwko nowym przepisom. Była radna zapowiedziała natomiast, że zamierza zaskarżyć regulacje do regionalnego sądu administracyjnego.



