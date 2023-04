Potężny żywioł zbliża się do Australii. Takiej burzy nie było od dekady

Oprac.: Marta Stępień Świat

Potężny cyklon Ilsa zbliża się do wybrzeży Australii Zachodniej. Ma uderzyć w czwartek lub piątek rano czasu lokalnego. Będzie to jedna z najbardziej niszczycielskich burz, które nawiedziły ten region od ponad dekady. Porywy wiatru mogą osiągać do 240 km/h.

Zdjęcie Cyklon Ilsa zbliża się w kierunku Australii Zachodniej / Associated Press/AFPTV/AFP / East News