Potężny żywioł uderzył w turystyczny region. Nie obyło się bez ofiar

Zniszczone nabrzeża, paraliż miejscowości i pierwsza ofiara śmiertelna. To bilans huraganu Eric, który w czwartek dotarł do wybrzeża Meksyku. Choć żywioł osłabł to poziomu burzy tropikalnej, wciąż jest groźny, przede wszystkim z powodu intensywnego deszczu. Może dochodzić do lawin błotnych i lokalnych podtopień.