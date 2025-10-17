Pierwsze doniesienia o wybuchu pojawiły się jeszcze przed godziną 17 czasu polskiego (20 czasu lokalnego - red.). W kanałach lokalnych mediów pojawiły się informacje od zaniepokojonych mieszkańców, w których mówiono o serii eksplozji. Do wpisów dołączano także filmy, na których widać ogień obejmujący fabrykę Awangard.

Po kilkudziesięciu minutach komunikat w tej sprawie wydała miejska administracja.

"Doszło do eksplozji w jednym z warsztatów w Federalnym Przedsiębiorstwie Państwowym Awangard. Na miejscu zdarzenia pracują obecnie wszystkie służby" - napisano.

Gubernator Baszkirii Radij Chabirow przekazał, że w wyniku eksplozji zginęły trzy kobiety - pracownice fabryki Awangard.

"Wśród nich była młoda kobieta urodzona w 2002 roku. Dwie z nich pozostawiły dzieci. Firma zapewni niezbędne wsparcie i wypłaci odszkodowania. Składam szczere kondolencje rodzinom ofiar" - relacjonował samorządowiec na Telegramie.

Pięć kolejnych osób trafiło do szpitala. Dwie z nich są w stanie ciężkim - wynika z relacji Chabirowa.

Rosja. Wybuch w państwowej fabryce produkującej materiały wybuchowe

Więcej informacji, choć nieoficjalnych, podają lokalne media. Jak przekazały dziennikarzom lokalne służby: "Według wstępnych doniesień przyczyną eksplozji było naruszenie zasad bezpieczeństwa".

Jednocześnie zaprzeczono, że wybuch miał miejsce w części zakładu, gdzie produkowane były materiały wybuchowe. Śledczy twierdzą, że "epicentrum znajdowało się w instalacji produkującej nitrocelulozę, substancję wykorzystywaną w produkcji lakierów i tworzyw sztucznych".

Wcześniej jednak popularne kanały w mediach społecznościowych udostępniały wpisy mieszkańców, którzy zgłaszali wyczuwalny w całym mieście zapach prochu.

Według oficjalnych źródeł Federalne Przedsiębiorstwo Państwowe Awangard w Sterlitamaku produkuje broń i amunicję na potrzeby zamówień obronnych rosyjskiej armii oraz zajmuje się utylizacją materiałów wybuchowych. W ofercie firmy znajdują się również materiały wybuchowe do zastosowań przemysłowych, komponenty do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (MLRS) oraz chemikalia o niskim tonażu.

"Polityczny WF": Łukasza Mejzy kłopotów cała lista. O pośle PiS nieco ironicznie INTERIA.PL