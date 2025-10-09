Japońskie służby meteorologiczne wydały ostrzeżenie piątego stopnia dla miasta Hachijo znajdującego się na jednej z wysp południowy-wschód od Tokio. Jak przekazała Japońska Agencja Meteorologiczna silne opady deszczu mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców.

W czwartek rano czasu lokalnego odnotowano opady w wysokości 261,5 mm w ciągu sześciu godzin co jest historycznym rekordem na wyspie. Ulewom towarzyszy również wiatr osiągający prędkość do 180 km/h, a w porywach nawet 250 km/h.

Tajfun Halong uderzył w Japonię. Nie działają telefony i internet

Lokalne władze poinformowały, że w związku z nadejściem tajfunu w czwartek rano czasu lokalnego doszło do przerwy w dostępie do telefonii komórkowej i internetu w mieście Hachijo. Na chwilę obecną nie udało się przywrócić połączenia.

Władze badają przyczynę awarii. Niewykluczone, że tajfun doprowadził do zniszczenia podmorskich kabli światłowodowych. Systemy radiowe oraz telefony stacjonarne działają normalnie.

Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała, że tajfun Halong znajdował się w czwartek rano w okolicach wyspy Hachijojima i porusza się na północny-wschód z prędkością 30 km/h.

Źródła: The Japan News, NHK

"Szantaż nie jest najlepszą metodą". Minister wprost o sytuacji Polski 2050 Polsat News Polsat News