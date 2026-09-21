W skrócie W pobliżu Singapuru doszło do zderzenia masowca First Margaux z chińskim kutrem rybackim Luqing Yuanyu 108, co potwierdziło BBC Verify na podstawie nagrań z mediów społecznościowych.

Nagrania pokazują moment kolizji, podczas której większy statek uderza w mniejszą jednostkę, powodując jej silne przechylenie i zalanie pokładu wodą.

Przyczyny zderzenia pozostają nieznane, ale dostępne dane wskazują, że chiński kuter pozostał na powierzchni i najprawdopodobniej dotarł później do nabrzeża.

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Do zderzenia masowca First Margaux z chińskim kutrem rybackim Luqing Yuanyu 108 doszło w wodach w pobliżu Singapuru. BBC Verify potwierdziło autentyczność nagrań krążących w mediach społecznościowych i zidentyfikowało widoczne na nich jednostki.

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Według BBC dostępne dowody wskazują, że do kolizji najprawdopodobniej doszło 17 września. First Margaux ma 229 metrów długości, natomiast chiński kuter około 49 metrów.

Kolizja koło Singapuru. Masowiec uderzył w chiński kuter

Nagranie wykonane z pokładu kutra, pokazuje zbliżający się znacznie większy statek. Chwilę później dochodzi do uderzenia.

Mniejsza jednostka gwałtownie się przechyla, a przez jej pokład przelewa się woda. Na nagraniu widać osoby znajdujące się na kutrze, które próbują się utrzymać. Film urywa się niedługo po zderzeniu.

Oba statki miały wcześniej wypłynąć z kotwicowisk w rejonie Singapuru mniej więcej w tym samym czasie. Według "The Maritime Executive", powołującego się na dane systemu śledzenia statków AIS, jednostki wpłynęły następnie do wyznaczonego szlaku żeglugowego w cieśninie.

First Margaux zderzył się z Luqing Yuanyu 108. Nieznane przyczyny

Nie wiadomo, co doprowadziło do zderzenia ani czy w jego wyniku ktoś został ranny lub zginął.

Dane dotyczące ruchu statków wskazują jednak, że chińska jednostka pozostała na powierzchni. "The Maritime Executive" podał, że jej sygnał AIS był nadal nadawany po zdarzeniu, a kuter najprawdopodobniej dotarł później do pobliskiego nabrzeża.

Źródło: BBC, "GulfNews"