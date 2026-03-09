Potężny pożar w Glasgow. Runął budynek obok dworca centralnego
Potężny pożar wybuchł w centrum Glasgow w Szkocji, tuż obok jednego z najważniejszych dworców kolejowych w kraju. Ogień strawił zabytkowy budynek przy Union Street i doprowadził do częściowego zawalenia się jego kopuły. Władze zamknęły stację, powodując poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Nie ma informacji o ofiarach.
W skrócie
- W centrum Glasgow wybuchł pożar zabytkowego budynku przy Union Street, doprowadzając do częściowego zawalenia konstrukcji.
- Pożar spowodował poważne zakłócenia w ruchu kolejowym, w tym zamknięcie stacji Glasgow Central i odwołanie połączeń ScotRail oraz niektórych kursów TransPennine Express.
- Przyczyny pożaru są obecnie ustalane, a pierwszy minister Szkocji zaapelował o unikanie okolic zdarzenia.
Ogromny pożar wybuchł w niedzielę po południu w centrum Glasgow w Szkocji, tuż przy jednym z najbardziej ruchliwych dworców kolejowych w kraju - Glasgow Central Station.
Ogień strawił zabytkowy budynek przy Union Street, doprowadzając do częściowego zawalenia się jego konstrukcji i powodując poważne zakłócenia w ruchu kolejowym.
Glasgow. Pożar w pobliżu dworca, utrudnienia w ruchu
Strażacy zostali wezwani na miejsce około godz. 15:45 czasu lokalnego po tym, jak ogień pojawił się prawdopodobnie w sklepie z papierosami na parterze czteropiętrowego budynku handlowego znanego jako Union Corner.
Obiekt z 1851 roku, wpisany na listę zabytków, szybko stanął w płomieniach. Początkowo do akcji skierowano sześć zastępów straży pożarnej, jednak wraz z rozprzestrzenianiem się ognia liczba ratowników znacząco wzrosła.
W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło około 60 strażaków przy użyciu 15 wozów strażackich oraz specjalistycznego sprzętu, w tym trzech pojazdów wysokościowych. Dramatyczne nagrania z miejsca zdarzenia ukazywały pomarańczowe płomienie obejmujące kopułę na szczycie budynku.
Tłumy obserwowały, jak konstrukcja dachowa w końcu zawaliła się pod wpływem ognia. W mediach społecznościowych pojawiły się również nagrania przedstawiające gęsty dym wydobywający się z jednego ze sklepów, a w tle słychać było huki i syreny służb ratunkowych.
Choć sam dworzec nie został uszkodzony, stacja została zamknięta, a ruch kolejowy w regionie poważnie zakłócony. Według operatorów kolejowych odwołano wszystkie poniedziałkowe połączenia ScotRail do i z Glasgow Central, a także część kursów TransPennine Express do lotniska w Manchesterze i Liverpoolu. Niektóre pociągi mogą przejeżdżać przez stację bez zatrzymywania się lub obsługiwać pobliskie przystanki, m.in. Argyle Street station i Anderston station.
Dworzec Glasgow Central został otwarty w 1873 roku i jest uznawany za najbardziej ruchliwą stację kolejową w Szkocji. Powstał w okresie gwałtownego rozwoju miasta, napędzanego industrializacją oraz rozkwitem przemysłu stoczniowego nad rzeką Clyde River.
Do sytuacji odniósł się pierwszy minister Szkocji John Swinney, który w mediach społecznościowych podziękował służbom ratunkowym za ich działania i zaapelował do mieszkańców o unikanie okolic pożaru oraz stosowanie się do zaleceń dotyczących podróży. Około północy ogień został w dużej mierze opanowany, choć w powietrzu wciąż utrzymywał się gęsty dym. Przyczyny pożaru są obecnie ustalane.
Źródła: BBC, CNN