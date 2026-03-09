W skrócie W centrum Glasgow wybuchł pożar zabytkowego budynku przy Union Street, doprowadzając do częściowego zawalenia konstrukcji.

Pożar spowodował poważne zakłócenia w ruchu kolejowym, w tym zamknięcie stacji Glasgow Central i odwołanie połączeń ScotRail oraz niektórych kursów TransPennine Express.

Przyczyny pożaru są obecnie ustalane, a pierwszy minister Szkocji zaapelował o unikanie okolic zdarzenia.

Ogromny pożar wybuchł w niedzielę po południu w centrum Glasgow w Szkocji, tuż przy jednym z najbardziej ruchliwych dworców kolejowych w kraju - Glasgow Central Station.

Ogień strawił zabytkowy budynek przy Union Street, doprowadzając do częściowego zawalenia się jego konstrukcji i powodując poważne zakłócenia w ruchu kolejowym.

Glasgow. Pożar w pobliżu dworca, utrudnienia w ruchu

Strażacy zostali wezwani na miejsce około godz. 15:45 czasu lokalnego po tym, jak ogień pojawił się prawdopodobnie w sklepie z papierosami na parterze czteropiętrowego budynku handlowego znanego jako Union Corner.

Obiekt z 1851 roku, wpisany na listę zabytków, szybko stanął w płomieniach. Początkowo do akcji skierowano sześć zastępów straży pożarnej, jednak wraz z rozprzestrzenianiem się ognia liczba ratowników znacząco wzrosła.

W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło około 60 strażaków przy użyciu 15 wozów strażackich oraz specjalistycznego sprzętu, w tym trzech pojazdów wysokościowych. Dramatyczne nagrania z miejsca zdarzenia ukazywały pomarańczowe płomienie obejmujące kopułę na szczycie budynku.

W wyniku pożaru zawalił się budynek obok dworca centralnego w Glasgow Jeff J Mitchell Getty Images

Tłumy obserwowały, jak konstrukcja dachowa w końcu zawaliła się pod wpływem ognia. W mediach społecznościowych pojawiły się również nagrania przedstawiające gęsty dym wydobywający się z jednego ze sklepów, a w tle słychać było huki i syreny służb ratunkowych.

Choć sam dworzec nie został uszkodzony, stacja została zamknięta, a ruch kolejowy w regionie poważnie zakłócony. Według operatorów kolejowych odwołano wszystkie poniedziałkowe połączenia ScotRail do i z Glasgow Central, a także część kursów TransPennine Express do lotniska w Manchesterze i Liverpoolu. Niektóre pociągi mogą przejeżdżać przez stację bez zatrzymywania się lub obsługiwać pobliskie przystanki, m.in. Argyle Street station i Anderston station.

Dworzec Glasgow Central został otwarty w 1873 roku i jest uznawany za najbardziej ruchliwą stację kolejową w Szkocji. Powstał w okresie gwałtownego rozwoju miasta, napędzanego industrializacją oraz rozkwitem przemysłu stoczniowego nad rzeką Clyde River.

Do sytuacji odniósł się pierwszy minister Szkocji John Swinney, który w mediach społecznościowych podziękował służbom ratunkowym za ich działania i zaapelował do mieszkańców o unikanie okolic pożaru oraz stosowanie się do zaleceń dotyczących podróży. Około północy ogień został w dużej mierze opanowany, choć w powietrzu wciąż utrzymywał się gęsty dym. Przyczyny pożaru są obecnie ustalane.

Źródła: BBC, CNN

