Potężny pożar rosyjskiego gazowca. Łuna ognia na Morzu Śródziemnym

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Rosyjski gazowiec stanął w płomieniach na Morzu Śródziemnym. Załoga ewakuowała się do szalupy w libijskiej strefie ratunkowej. Potężna jednostka prawdopodobnie została zaatakowana dronem morskim. O przeprowadzenie operacji podejrzewana jest Ukraina.

Rosyjski gazowiec stanął w płomieniach na Morzu Śródziemnym. Załoga statku została ewakuowana
Pożar rosyjskiego gazowca na Morzu ŚródziemnymDanil Shamkin/NurPhoto/X/@the_ins_ruGetty Images

W skrócie

  • Rosyjski gazowiec Arctic Metagaz stanął w płomieniach na Morzu Śródziemnym, a załoga została ewakuowana do szalupy w libijskim regionie ratunkowym.
  • Według jednego ze źródeł jednostka mogła zostać zaatakowana morskim dronem, a o przeprowadzenie operacji podejrzewana jest Ukraina.
  • Nagranie z płonącym tankowcem pojawiło się w mediach społecznościowych, a przedstawiciele rosyjskich i ukraińskich instytucji nie odnieśli się do tych doniesień.
Rosyjski gazowiec Arctic Metagaz stanął w płomieniach na Morzu Śródziemnym - poinformowała we wtorek agencja Reutera.

To jedna z kilkunastu jednostek wykorzystywanych do transportu skroplonego gazu z rosyjskiego zakładu Arctic LNG 2 do chińskiego terminalu Beihai.

Statek objęty sankcjami USA i Wielkiej Brytanii ostatni raz zgłosił swoją pozycję w poniedziałek u wybrzeży Malty - wynika z danych platformy do śledzenia statków MarineTraffic.

    Siły zbrojne Malty przekazały, że załogę statku odnaleziono całą i bezpieczną w szalupie ratunkowej w libijskim regionie poszukiwawczo-ratowniczym.

    Jedno ze źródeł, nie przedstawiając dowodów, poinformowało, że jednostka mogła zostać zaatakowana przez morski dron. O przeprowadzenie operacji podejrzewana jest Ukraina.

    Pożar rosyjskiego gazowca na Morzu Śródziemnym. Akcję mogła przeprowadzić Ukraina

    Mający siedzibę w Rosji zarządca statku, spółka LLC SMP Techmanagement, rosyjski producent LNG Novatek oraz rosyjskie ministerstwo transportu nie odpowiedzieli na prośby o komentarz - podała agencja Reutera. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy również nie odniosła się do tych doniesień.

    Zdarzenie potwierdził portalowi gCaptain przedstawiciel greckiej firmy Diaplous Group, zajmującej się bezpieczeństwem morskim.

    W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z płonącym gazowcem. Na Morzu Śródziemnym pojawiła się łuna ognia.

    Źródła: Reuters, gCaptain

