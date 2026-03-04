W skrócie Rosyjski gazowiec Arctic Metagaz stanął w płomieniach na Morzu Śródziemnym, a załoga została ewakuowana do szalupy w libijskim regionie ratunkowym.

Według jednego ze źródeł jednostka mogła zostać zaatakowana morskim dronem, a o przeprowadzenie operacji podejrzewana jest Ukraina.

Nagranie z płonącym tankowcem pojawiło się w mediach społecznościowych, a przedstawiciele rosyjskich i ukraińskich instytucji nie odnieśli się do tych doniesień.

Rosyjski gazowiec Arctic Metagaz stanął w płomieniach na Morzu Śródziemnym - poinformowała we wtorek agencja Reutera.

To jedna z kilkunastu jednostek wykorzystywanych do transportu skroplonego gazu z rosyjskiego zakładu Arctic LNG 2 do chińskiego terminalu Beihai.

Statek objęty sankcjami USA i Wielkiej Brytanii ostatni raz zgłosił swoją pozycję w poniedziałek u wybrzeży Malty - wynika z danych platformy do śledzenia statków MarineTraffic.

Siły zbrojne Malty przekazały, że załogę statku odnaleziono całą i bezpieczną w szalupie ratunkowej w libijskim regionie poszukiwawczo-ratowniczym.

Jedno ze źródeł, nie przedstawiając dowodów, poinformowało, że jednostka mogła zostać zaatakowana przez morski dron. O przeprowadzenie operacji podejrzewana jest Ukraina.

Mający siedzibę w Rosji zarządca statku, spółka LLC SMP Techmanagement, rosyjski producent LNG Novatek oraz rosyjskie ministerstwo transportu nie odpowiedzieli na prośby o komentarz - podała agencja Reutera. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy również nie odniosła się do tych doniesień.

Zdarzenie potwierdził portalowi gCaptain przedstawiciel greckiej firmy Diaplous Group, zajmującej się bezpieczeństwem morskim.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z płonącym gazowcem. Na Morzu Śródziemnym pojawiła się łuna ognia.

Źródła: Reuters, gCaptain

